ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудиньо Потеря победы не испортила настроения. «Зенит» ушел на перерыв лидером, но с «Динамо» за спиной Игроки «Нью-Йорк Сити»Первый титул. «Нью-Йорк Сити» понадобилось семь лет, чтобы выиграть MLS Марко АсенсиоПримера. «Севилья» победила «Атлетик», «Осасуна» отобрала очки у «Барсы», «Реал» выиграл мадридское дерби
  • 00:55
    • «Реал» выиграл мадридское дерби с «Атлетико»
  • 00:48
    • «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:41
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Монако»
  • 20:08
    • «Барселона» упустила победу над «Осасуной»
  • 22:32
    • «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», у Морено дубль и ассист
  • 22:00
    • «Лацио» на выезде проиграл «Сассуоло»
  • 21:58
    • Гол Кутроне принес «Эмполи» победу над «Наполи»
    Все новости спорта

    Дьяченко продолжит побеждать?

    Дьяченко — ван Эйтванк. Прогноз (к. 2.50) и ставки на турнир в Лиможе 14 декабря 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Виталия Дьяченко
    Прогноз и ставки на Дьяченко — ван Эйтванк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталия Дьяченко
    Россиянка Виталия Дьяченко сыграет против бельгийки Алисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 12:00 мск. Дьяченко — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьяченко

    Дьяченко на минувшей неделе неожиданной выиграла турнир в Анже. Изначально ей не удалось пройти даже квалификацию, но благодаря тому, что одна из участниц снялась из-за травмы, россиянка все-таки попала в основную сетку.

    В полуфинале Виталия выиграла у соотечественницы Натальи Вихлянцевой, а в решающем матче одержала уверенную победу над китаянкой Чжан Шуай.

    Этот титул стал для Дьяченко первым с 2019 года. И эта победа позволит ей вернуться в топ-150.

    До этого главным успехом Дьяченко в 2021 году был выход в основную сетку Уимблдона и четвертьфинал на турнире в Чикаго. Почти всю первую половину сезона российская теннисистка восстанавливалась после операции на колене.

    Ван Эйтванк

    Тем временем ван Эйтванк в этом году играла, в основном, только на турнирах WTA. И кое-где даже добилась неплохих результатов.

    В начале октября Алисон выиграла турнир в Нур-Султане, в финале одержав победу над Юлией Путинцевой.

    Еще одним достижением бельгийской теннисистки стал выход в третий круг непростого олимпийского турнира в Токио. Во втором круге она выиграла у Петры Квитовой.

    Все прогнозы на теннис

    Предстоящий турнир в Лиможе станет для ван Эйтванк одним из этапов подготовки к серии турниров в Австралии. В отличие от Дьяченко, она точно попадет в основную сетку Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Дьяченко в этом матче можно поставить за 2.50, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.53.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У Дьяченко точно не будет проблем с мотивацией, а этот момент может стать ключевым. Ей необходимо как можно лучше выступить на ближайших турнирах, чтобы увеличить свои шансы на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

    Вполне вероятно, что Виталия в предстоящем матче возьмет как минимум один сет. Соперница возвращается на корт после месячного перерыва, который может сказаться на ее игре.

    Ставка — победа Дьяченко за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Колорадо — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тулуза — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Прогноз на матч Кадис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дьяченко — ван Эйтванк: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на теннис. Дьяченко продолжит побеждать?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры