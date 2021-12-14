Россиянка Виталия Дьяченко сыграет против бельгийки Алисон ван Эйтванк в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 12:00 мск. Дьяченко — ван Эйтванк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьяченко

Дьяченко на минувшей неделе неожиданной выиграла турнир в Анже. Изначально ей не удалось пройти даже квалификацию, но благодаря тому, что одна из участниц снялась из-за травмы, россиянка все-таки попала в основную сетку.

В полуфинале Виталия выиграла у соотечественницы Натальи Вихлянцевой, а в решающем матче одержала уверенную победу над китаянкой Чжан Шуай.

Этот титул стал для Дьяченко первым с 2019 года. И эта победа позволит ей вернуться в топ-150.

До этого главным успехом Дьяченко в 2021 году был выход в основную сетку Уимблдона и четвертьфинал на турнире в Чикаго. Почти всю первую половину сезона российская теннисистка восстанавливалась после операции на колене.

Ван Эйтванк

Тем временем ван Эйтванк в этом году играла, в основном, только на турнирах WTA. И кое-где даже добилась неплохих результатов.

В начале октября Алисон выиграла турнир в Нур-Султане, в финале одержав победу над Юлией Путинцевой.

Еще одним достижением бельгийской теннисистки стал выход в третий круг непростого олимпийского турнира в Токио. Во втором круге она выиграла у Петры Квитовой.

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Предстоящий турнир в Лиможе станет для ван Эйтванк одним из этапов подготовки к серии турниров в Австралии. В отличие от Дьяченко, она точно попадет в основную сетку Australian Open.

Прогноз и ставка

На Дьяченко в этом матче можно поставить за 2.50, победу ван Эйтванк букмекеры предлагают за 1.53.

У Дьяченко точно не будет проблем с мотивацией, а этот момент может стать ключевым. Ей необходимо как можно лучше выступить на ближайших турнирах, чтобы увеличить свои шансы на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Вполне вероятно, что Виталия в предстоящем матче возьмет как минимум один сет. Соперница возвращается на корт после месячного перерыва, который может сказаться на ее игре.

Ставка — победа Дьяченко за 2.50.