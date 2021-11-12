Канадец Денис Шаповалов сыграет против соотечественника Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:30 мск. Шаповалов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

У Шаповалова в четвертьфинале был невероятно сложный матч против Артура Риндеркнеша.

Француз воспользовался ошибками Дениса и взял первый сет. После этого теннисист из Канады идеально действовал на своей подаче, благодаря чему и сделал камбэк. Но даже эти две партии все равно получились напряженными.

В первом матче на турнире в Стокгольме Шаповалов выиграл у итальянца Андреа Вавассори. Здесь у него тоже были проблемы в первом сете.

И даже по предыдущим турнирам видно, что Шаповалову почему-то очень тяжело даются стартовые партии.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим в начале ноября провалил «Мастерс» в Париже. Это был тот случай, когда талантливый канадец действительно играл очень слабо.

Первые проблемы возникли уже в матче против итальянца Джанлуки Маджера. А в следующей игре Феликс уступил австрийцу Доминику Кепферу.

В Стокгольме Оже-Альяссим играет заметно лучше. В стартовом матче 21-летний теннисист одержал победу над Филипом Краиновичем.

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В четвертьфинале Оже-Альяссим уверенно разобрался с Ботиком ван де Зандшульпом. Эта победа стала для него 100-й на уровне ATP.

Благодаря выходу в полуфинал текущего турнира Оже-Альяссим на следующей неделе дебютирует в топ-10 .

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.40, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.63.

Феликс ранее в этом сезоне дважды обыгрывал Дениса. Сначала на Открытом чемпионате Австралии, а потом на турнире в Барселоне. И за это время Шаповалов не взял ни одного сета.

Учитывая агрессивный стиль Оже-Альяссима, Шаповалову снова будет сложно, в том числе в геймах на своей подаче.

Ставка — Оже-Альяссим выиграет первый сет за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.04.