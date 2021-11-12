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    Шаповалов снова проиграет Оже-Альяссиму?

    Шаповалов — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Стокгольме 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Оже-Альяссим
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против соотечественника Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:30 мск. Шаповалов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    У Шаповалова в четвертьфинале был невероятно сложный матч против Артура Риндеркнеша.

    Француз воспользовался ошибками Дениса и взял первый сет. После этого теннисист из Канады идеально действовал на своей подаче, благодаря чему и сделал камбэк. Но даже эти две партии все равно получились напряженными.

    В первом матче на турнире в Стокгольме Шаповалов выиграл у итальянца Андреа Вавассори. Здесь у него тоже были проблемы в первом сете.

    И даже по предыдущим турнирам видно, что Шаповалову почему-то очень тяжело даются стартовые партии.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим в начале ноября провалил «Мастерс» в Париже. Это был тот случай, когда талантливый канадец действительно играл очень слабо.

    Первые проблемы возникли уже в матче против итальянца Джанлуки Маджера. А в следующей игре Феликс уступил австрийцу Доминику Кепферу.

    В Стокгольме Оже-Альяссим играет заметно лучше. В стартовом матче 21-летний теннисист одержал победу над Филипом Краиновичем.

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    В четвертьфинале Оже-Альяссим уверенно разобрался с Ботиком ван де Зандшульпом. Эта победа стала для него 100-й на уровне ATP.

    Благодаря выходу в полуфинал текущего турнира Оже-Альяссим на следующей неделе дебютирует в топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.40, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.63.

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    Феликс ранее в этом сезоне дважды обыгрывал Дениса. Сначала на Открытом чемпионате Австралии, а потом на турнире в Барселоне. И за это время Шаповалов не взял ни одного сета.

    Учитывая агрессивный стиль Оже-Альяссима, Шаповалову снова будет сложно, в том числе в геймах на своей подаче.

    Ставка — Оже-Альяссим выиграет первый сет за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.04.

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    Шаповалов — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на теннис. Шаповалов снова проиграет Оже-Альяссиму?
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