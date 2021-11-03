Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 14:30 мск. Димитров — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Димитров в первом круге, как и ожидалось, обыграл Ришара Гаске. Правда, для победы понадобилось три сета. Григор не лучшим образом провел вторую партию, но в решающей отдал французу лишь два гейма.

На прошлой неделе Димитров проиграл Стефаносу Циципасу в первом круге турнира в Вене. Но даже в этом матче было видно, что он находится в хорошей форме. Бывшая третья ракетка мира наконец-то восстановился после неприятных травм, которые мешали ему в течение почти всего сезона.

В середине октября Димитров дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Главным сюрпризом стала победа болгарина над Даниилом Медведевым в третьем круге.

Хачанов

Хачанов стартовал в Париже с победы над Микаэлем Имером. Были опасения, что у Карена могут возникнуть проблемы, но в итоге ему хватило даже двух сетов.

А опасения были, учитывая то, как Хачанов играл в последнее время. В Санкт-Петербурге россиянин уверенно прошел первый раунд, но потом уступил Марину Чиличу, несмотря на то, что в решающем сете вел 4:1.

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На Кубке Кремля Хачанов дошел до полуфинала, где проиграл Аслану Карацеву. Во втором сете Карен взял только один гейм.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 2.10, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.77.

В этой игре действительно сложно выделить фаворита, но при этом довольно странно, почему небольшое предпочтение отдают Хачанову. Григор сейчас точно не хуже играет.

Ставка — победа Димитрова за 2.10.

В прошлом году на турнире в Вене Димитров обыграл Хачанова в двух сетах.