Чилич
Чилич на прошлой неделе стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. Этот титул стал для него 20-м в карьере и вторым в текущем сезоне.
В решающем матче Марин выиграл у американца Тейлора Фрица. А перед этим он остановил Альберта Рамоса, Карена Хачанова, которому уступал в третьем сете 1:4, Роберто Баутисту-Агута и Ботика ван де Зандшульпа.
На Кубке Кремля Чилич остановился в шаге от победы. В Москве бывшая третья ракетка мира уступил в финале Аслану Карацеву.
Интересно, что это были первые турниры для Чилича после US Open.
Давидович-Фокина
Давидович в конце октября выиграл вдва матча на турнире в Антверпене. В четвертьфинале испанец уступил американцу Дженсону Бруксби, отдав второй сет со счетом 0:6.
Кроме того, Алехандро прошел первый раунд в Метце и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но после этого сразу же проиграл. А в Софии 45-я ракетка мира сразу же уступил Бенуа Пэру.
Давидович-Фокина классно провел первую половину сезона, но предыдущие несколько месяцев получились чересчур сложными.
Прогноз и ставка
На Чилича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.49.
Скорее всего, Марин продлит победную серию. Испанец в последнее время совершенно не впечатляет. Очевидно, что Алехандро не хватило сил на заключительную часть сезона.
Чилич же за две предыдущие недели выиграл девять матчей из десяти.
Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.33.