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    Сможет ли Чилич продлить победную серию?

    Чилич — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Париже 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Давидович-Фокина
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:30 мск. Чилич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Чилич на прошлой неделе стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. Этот титул стал для него 20-м в карьере и вторым в текущем сезоне.

    В решающем матче Марин выиграл у американца Тейлора Фрица. А перед этим он остановил Альберта Рамоса, Карена Хачанова, которому уступал в третьем сете 1:4, Роберто Баутисту-Агута и Ботика ван де Зандшульпа.

    На Кубке Кремля Чилич остановился в шаге от победы. В Москве бывшая третья ракетка мира уступил в финале Аслану Карацеву.

    Интересно, что это были первые турниры для Чилича после US Open.

    Давидович-Фокина

    Давидович в конце октября выиграл вдва матча на турнире в Антверпене. В четвертьфинале испанец уступил американцу Дженсону Бруксби, отдав второй сет со счетом 0:6.

    Кроме того, Алехандро прошел первый раунд в Метце и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но после этого сразу же проиграл. А в Софии 45-я ракетка мира сразу же уступил Бенуа Пэру.

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    Давидович-Фокина классно провел первую половину сезона, но предыдущие несколько месяцев получились чересчур сложными.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.49.

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    Скорее всего, Марин продлит победную серию. Испанец в последнее время совершенно не впечатляет. Очевидно, что Алехандро не хватило сил на заключительную часть сезона.

    Чилич же за две предыдущие недели выиграл девять матчей из десяти.

    Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.33.

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    Чилич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич продлить победную серию?
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