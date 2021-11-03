Хорват Марин Чилич сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:30 мск. Чилич — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич на прошлой неделе стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. Этот титул стал для него 20-м в карьере и вторым в текущем сезоне.

В решающем матче Марин выиграл у американца Тейлора Фрица. А перед этим он остановил Альберта Рамоса, Карена Хачанова, которому уступал в третьем сете 1:4, Роберто Баутисту-Агута и Ботика ван де Зандшульпа.

На Кубке Кремля Чилич остановился в шаге от победы. В Москве бывшая третья ракетка мира уступил в финале Аслану Карацеву.

Интересно, что это были первые турниры для Чилича после US Open.

Давидович-Фокина

Давидович в конце октября выиграл вдва матча на турнире в Антверпене. В четвертьфинале испанец уступил американцу Дженсону Бруксби, отдав второй сет со счетом 0:6.

Кроме того, Алехандро прошел первый раунд в Метце и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но после этого сразу же проиграл. А в Софии 45-я ракетка мира сразу же уступил Бенуа Пэру.

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Давидович-Фокина классно провел первую половину сезона, но предыдущие несколько месяцев получились чересчур сложными.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.49.

Скорее всего, Марин продлит победную серию. Испанец в последнее время совершенно не впечатляет. Очевидно, что Алехандро не хватило сил на заключительную часть сезона.

Чилич же за две предыдущие недели выиграл девять матчей из десяти.

Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.33.