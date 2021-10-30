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    Халеп снова обыграет Костюк?

    Халеп — Костюк. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Клуж-Напоке 30 октября 2021 года

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    Симона Халеп
    Румынка Симона Халеп сыграет против украинки Марты Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:00 мск. Халеп — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Халеп

    Халеп очень легко дошла до полуфинала, до сих пор не проиграв ни одного сета. Впрочем, ничего удивительного, учитывая то, с кем она играла ранее на этой неделе.

    В первом круге Симона выиграла у Елены Габриэлы Рузе, потом у россиянки Варвары Грачевой, а в четвертьфинале разгромила еще одну соотечественницу — Жаклин Кристиан.

    На Кубке Кремля Халеп тоже очень бодро начала, но в четвертьфинале проиграла Марии Саккари.

    На турнире в Индиан-Уэллсе Халеп во втором матче неожиданно проиграла белоруске Александре Саснович.

    Костюк

    Костюк тем временем в пятницу удивила уверенной победой над Эммой Радукану. Украинка отдала действующей чемпионке US Open лишь три гейма, а встреча продолжалась всего 57 минут.

    В первом круге Марта выиграла у американки Бернарды Перы, а во втором немки Моны Бартель — тоже в двух сетах.

    В середине октября Костюк не очень удачно выступила на турнире в Тенерифе, проиграв уже в первом круге.

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    Для Костюк это будет третий полуфинал в сезоне на уровне WTA. Ранее она остановилась в шаге от финала в Абу-Даби и Стамбуле.

    Прогноз и ставка

    На Халеп в этом матче можно поставить за 1.37, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.32.

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    Совсем недавно эти теннисистки встречались в Индиан-Уэллсе. В первом сете была борьба, Халеп дожала украинку только на тай-брейке. Во второй партии румынка разгромила соперницу со счетом 6:1.

    Скорее всего, Халеп снова выиграет. Костюк пока тяжело играть против соперниц из топ-20. Матч с Радукану можно считать исключением, британка после сенсационной победы в Нью-Йорке играет крайне слабо.

    Ставка — победа Халеп в двух сетах за 1.92.

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    Халеп — Костюк: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на теннис. Халеп снова обыграет Костюк?
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