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    Контавейт снова выиграет у Синяковой?

    Контавейт — Синякова. Прогноз (к. 2.70) и ставки на Кубок Кремля 19 октября 2021 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Катерины Синяковой в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Контавейт — Синякова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт ударно провела последние несколько месяцев, успев за это время выиграть два титула и подняться в рейтинге на 20-е место.

    В конце августа Анетт выиграла турнир в Кливленде, где собрался далеко не самый слабый состав участниц. В решающем матче эстонка одержала победу над румынкой Ириной Бегу.

    На US Open Контавейт легко прошла первые два круга, но потом уступила в польской теннисистке Иге Швентек.

    А уже в конце сентября Анетт стала победительницей турнира в Остраве. Здесь она обыграла Сорану Кырстю, Паулу Бадосу, Белинду Бенчич, Петру Квитову и Марию Саккари.
    Контавейт выиграла 16 из 17 последних матчей.

    Синякова

    У Синяковой тоже были неплохие матчи, но до Контавейт ей все равно далеко, если говорить о недавних турнирах.

    На крупном турнире в Индиан-Уэллсе Катерина в первом круге одержала победу над Ким Клейстерс, которая решила вернуться в тур после большого перерыва. В матче против Анжелики Кербер чешская теннисистка тоже была близка к успеху, но в итоге уступила в трех сетах.

    В августе Синякова дошла до четвертого круга в Монреале и до четвертьфинала в Кливленде. На Окрытом чемпионате США 50-я ракетка мира во втором раунде проиграла Марии Саккари.

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    Начиная с середины мая Синякова не смогла пройти первый круг только на одном турнире.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.30, победу Синяковой букмекеры предлагают за 3.66.

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    Три из четырех матчей между этими теннисистками завершились в пользу Контавейт. В августе эстонка обыграла Синякову в Кливленде, тогда ей понадобилось три сета.

    И скорее всего, на этот раз матч тоже пройдет в борьбе, Синякова просто так не отдаст победу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.70.

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    Контавейт — Синякова: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на теннис. Контавейт снова выиграет у Синяковой?
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