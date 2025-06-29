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    «Фламенго» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 1/8 финала Клубного ЧМ

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    Гарри Кейн
    Флоридская жара — подходящая сцена для огненной дуэли двух чемпионов: «Фламенго», не проигрывающий на протяжении 11 матчей, против «Баварии», легендарного немецкого гранда. Их встреча в 1/8 финала Клубного чемпионата мира обещает стать одной из главных афиш всего турнира. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    22:05 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    22:30 Победителю этого матча предстоит непростая задача — встретиться с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале после того, как чемпионы Европы одержали победу со счетом 4:0 над Лионелем Месси и «Интером Майами» в Атланте ранее сегодня.

    «Фламенго»: Росси, Уэсли, Ортис, Перейра, Сандро, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон, де Арраскаэта, Араужо, Плата.

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    «Бавария»: Нойер, Лаймер, Станишич, Та, Упамекано, Горецка, Киммих, Гнабри, Олисе, Коман, Кейн.

    «Фламенго»

    Филипе Луис построил систему, которая не блистает яркостью, но раз за разом приносит результат: только два пропущенных мяча за три тура и одна-единственная опасная атака, оценённая выше 0.2 xG. Даже матч против «Челси» (3:1) оставил ощущение, что у «Фламенго» есть в запасе ещё как минимум одна передача вперёд.

    «Фламенго» не проигрывает 11 матчей, а на турнире выглядел убедительнее почти всех. Но немецкая команда с полностью боевым составом — это совсем другое испытание. Многое решит дуэль в центре поля: Пульгар и Жерсон против Киммиха и Горецки, а также холоднокровие Джорджиана Де Арраскаэты, ставшего главной звездой бразильцев в 2025-м.

    Джорджиан де Арраскаэта
    globallookpress.com

    Для «Баварии» после легкой разминки с «Оклендом» и тяжёлой победы над «Бокой» теперь начинается настоящее испытание. А для «Фламенго» — шанс доказать, что даже прагматичный стиль может бить фаворитов на большой сцене.

    «Бавария»

    Ещё до начала турнира предполагалось, что «Бавария» и «Фламенго» разойдутся по разным сеткам и встретятся лишь в полуфинале. Но мюнхенцы оступились на заключительном этапе группового турнира, проиграв «Бенфике» (0:1), и теперь получают в соперники, возможно, самую организованную команду КЧМ на данный момент.

    Венсан Компани сознательно пожертвовал матчем против «Бенфики», выпустив резервистов в сильную жару. Но поражение (первое с апреля) изменило сетку: теперь путь к финалу лежит через «Фламенго» и, вероятнее всего, «ПСЖ».
    Впрочем, к 1/8 финала Кейн, Коман, Олисе, Киммих и Мусиала вернутся в основу — против «Фламенго» «Бавария» выйдет максимально собранной.

    Игроки Баварии празднуют гол Олисе
    globallookpress.com

    Беспокойство вызывает лишь оборона: Ким Мин-Джэ, Альфонсо Дэвис и Хироки Ито вне заявки, а Дайо Упамекано и Йосип Станишич далеки от безупречной формы.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.

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