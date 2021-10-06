Бельгийка Ким Клейстерс сыграет против чешской теннисистки Катерины Синякова в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. Синякова — Клейстерс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синякова

Синякова в конце сентября провалила домашний турнир в Остраве, вылетев уже после первого круга. Но тут можно говорить о том, что Катерине не повезло: в стартовом матче ей пришлось играть против соотечественницы Терезу Мартинцовой. В итоге сопернице чуть больше повезло на тай-брейке третьего сета.

На Открытом чемпионате США Синякова прошла первый круг, после чего уступила в двух сетах гречанке Марии Саккари.

На харде чешская теннисистка лучше всего в этом сезоне выступила в Праге, Монреале и Кливленде — на этих турнирах она выиграла по два матча.

Кроме того, можно отметить, что Синякова прошла по два раунда на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Клейстерс

Тем временем Клейстерс на прошлой неделе провела первый матч за 13 месяцев . На турнире в Чикаго бывшая первая ракетка мира уступила в трех сетах Су-Вэй Се.

При этом интересно, что в третьей партии при счете 1:1 38-летняя теннисистка упустила два брейк-пойнта.

Клейстерс вернулась в тур в феврале прошлого года после семилетнего перерыва и рождения двух детей.

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Не так давно Ким, ранее дважды выигрывавшая турнир в Индиан-Уэллсе, призналась, что не завершать карьеру ее мотивирует пример Энди Маррей, который продолжает играть после серьезной травмы.

Прогноз и ставка

На Синякову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Клейстерс букмекеры предлагают за 3.20.

Можно, конечно, рассуждать о том, что на стороне Клейстерс опыт, но это вряд ли поможет ей обыграть соперницу, которая, как правило, выигрывает на каждом турнире хотя бы один матч.

Сейчас бельгийка явно не в той форме, чтобы побеждать теннисисток из первой сотни рейтинга.

Ставка — победа Синяковой с форой по геймам (-4,5) за 1.93.