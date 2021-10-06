Синякова
Синякова в конце сентября провалила домашний турнир в Остраве, вылетев уже после первого круга. Но тут можно говорить о том, что Катерине не повезло: в стартовом матче ей пришлось играть против соотечественницы Терезу Мартинцовой. В итоге сопернице чуть больше повезло на тай-брейке третьего сета.
На Открытом чемпионате США Синякова прошла первый круг, после чего уступила в двух сетах гречанке Марии Саккари.
На харде чешская теннисистка лучше всего в этом сезоне выступила в Праге, Монреале и Кливленде — на этих турнирах она выиграла по два матча.
Кроме того, можно отметить, что Синякова прошла по два раунда на Уимблдоне и Ролан Гаррос.
Клейстерс
Тем временем Клейстерс на прошлой неделе
При этом интересно, что в третьей партии при счете 1:1 38-летняя теннисистка упустила два брейк-пойнта.
Клейстерс
Не так давно Ким, ранее дважды выигрывавшая турнир в Индиан-Уэллсе, призналась, что не завершать карьеру ее мотивирует пример Энди Маррей, который продолжает играть после серьезной травмы.
Прогноз и ставка
На Синякову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Клейстерс букмекеры предлагают за 3.20.
Можно, конечно, рассуждать о том, что на стороне Клейстерс опыт, но это вряд ли поможет ей обыграть соперницу, которая, как правило, выигрывает на каждом турнире хотя бы один матч.
Сейчас бельгийка явно не в той форме, чтобы побеждать теннисисток из первой сотни рейтинга.
Ставка — победа Синяковой с форой по геймам (-4,5) за 1.93.