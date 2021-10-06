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    Сможет ли Клейстерс обыграть Синякову?

    Синякова — Клейстерс. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 6 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Синякова — Клейстерс
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    Ким Клейстерс
    Бельгийка Ким Клейстерс сыграет против чешской теннисистки Катерины Синякова в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. Синякова — Клейстерс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синякова

    Синякова в конце сентября провалила домашний турнир в Остраве, вылетев уже после первого круга. Но тут можно говорить о том, что Катерине не повезло: в стартовом матче ей пришлось играть против соотечественницы Терезу Мартинцовой. В итоге сопернице чуть больше повезло на тай-брейке третьего сета.

    На Открытом чемпионате США Синякова прошла первый круг, после чего уступила в двух сетах гречанке Марии Саккари.

    На харде чешская теннисистка лучше всего в этом сезоне выступила в Праге, Монреале и Кливленде — на этих турнирах она выиграла по два матча.

    Кроме того, можно отметить, что Синякова прошла по два раунда на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

    Клейстерс

    Тем временем Клейстерс на прошлой неделе провела первый матч за 13 месяцев. На турнире в Чикаго бывшая первая ракетка мира уступила в трех сетах Су-Вэй Се.

    При этом интересно, что в третьей партии при счете 1:1 38-летняя теннисистка упустила два брейк-пойнта.

    Клейстерс вернулась в тур в феврале прошлого года после семилетнего перерыва и рождения двух детей.

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    Не так давно Ким, ранее дважды выигрывавшая турнир в Индиан-Уэллсе, призналась, что не завершать карьеру ее мотивирует пример Энди Маррей, который продолжает играть после серьезной травмы.

    Прогноз и ставка

    На Синякову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Клейстерс букмекеры предлагают за 3.20.

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    Можно, конечно, рассуждать о том, что на стороне Клейстерс опыт, но это вряд ли поможет ей обыграть соперницу, которая, как правило, выигрывает на каждом турнире хотя бы один матч.

    Сейчас бельгийка явно не в той форме, чтобы побеждать теннисисток из первой сотни рейтинга.

    Ставка — победа Синяковой с форой по геймам (-4,5) за 1.93.

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    Синякова — Клейстерс: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Клейстерс обыграть Синякову?
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