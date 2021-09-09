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    Джокович проиграет Берреттини?

    Джокович — Берреттини. Прогноз (к. 1.87) и ставки на US Open 9 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Берреттини
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    Новак Джокович ни разу не проигрывал в трех матчах против Маттео Берреттини
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Джокович — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Как Джокович на этот раз дошел до четвертьфинала? Как обычно, легко и непринужденно.

    Если судить только по результатам, то можно подумать, что у Новака почти не было проблем. Несмотря на то, что в трех матчах из четырех, он позволил соперникам выиграть по одному сету. Но в этом нет ничего удивительного, Ноле нередко дарит оппонентам надежду, якобы возрождает интригу, но потом, как правило, устраивает погром.

    Так было в недавних матчах против Хольгера Руне, Кея Нисикори и Дженсона Бруксби. Таллона Грикспора первая ракетка мира обыграл в трех партиях.

    Правда, некоторые считают, что Джокович на этом турнире далек от своей идеальной игры. Кому-то не нравится подача Новака, кто-то делает акцент на бэкхенде и тд. Но тут, скорее, надо говорить о том, что Джокович просто не включается на все сто там, где этого не требует ситуация.

    Берреттини

    Тем временем Берреттини вышел в четвертьфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Достижение, разумеется, очень серьезное, но в случае с итальянцем это совсем не удивляет.

    Впрочем, все равно нельзя отрицать, что до сих пор Маттео очень везло с соперниками. В первом круге восьмая ракетка мира обыграл француза Жереми Шарди. Потом была победа над еще одним представителем Франции — Корентеном Муте.

    Самым сложным, как ни странно, получился матч против Ильи Ивашко. В это сложно поверить, но белорус сдался только в пятом сете.

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    А в 1/8 финала Берреттини обыграл в четырех сетах 144-ю ракетку мира немца Оскара Оттен. Можно что угодно говорить, но такой набор соперников на мэйджоре действительно выглядит как подарок.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.18, а на победу Берреттини — за 6.60.

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    Ранее в этом сезоне у Новака было два непростых матча против итальянца. В первом он обыграл Маттео в четвертьфинале Ролан Гаррос, а во втором — в финале Уимблдона. В обоих случаях Берреттини взял лишь по сету, но на корте действительно была очень напряженная обстановка.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.87.

    Очень сомнительно, что Джоковичу хватит для победы трех партий. Берреттини крайне неприятный соперник. «Молот тенниса. Наверное, самая сильная комбинация подачи и форхенда после дель Потро. У него смертельно опасная игра первым ударом после подачи. С ним будет тяжело, если подача хорошо пойдет — это его главное оружие», — сказал Новак о Берреттини после выхода в четвертьфинал.

    И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.70. Опять-таки, логика в том, что взять гейм на подаче Берреттини очень сложно.

    Что касается возможной сенсации, то тут надо не забывать, что в случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». Так что несложно догадаться, что серб тоже будет максимально заряжен.

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    Джокович — Берреттини: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет Берреттини?
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