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    Свитолина обыграет Халеп в четвертом круге US Open?

    Свитолина — Халеп. Прогноз (к. 2.00) и ставки на US Open 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Халеп
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против румынки Симоны Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Свитолина — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свитолина

    Три матча и ни одного проигранного сета. Подобная история может быть, в принципе, о ком угодно, но только не о Свитолиной. Но пока что Элина действительно не отдала соперницам ни одной партии.

    В третьем круге украинская теннисистка на удивление очень легко выиграла у Дарьи Касаткиной. Россиянка более-менее сопротивлялась в первом сете, а во втором взяла лишь два гейма.

    А перед этим Свитолина одержала уверенные победы над Ребеккой Марино и Ребекой Масаровой.

    Лучшим результатом Свитолиной на US Open остается выход в полуфинал в 2019 году. Интересно, что тогда Элина вплоть до поражения от Серены Уильямс тоже выиграла все матчи в пределах двух сетов.

    Халеп

    Тем временем Халеп впервые за пять лет вышла во вторую неделю US Open. Разумеется, сюрпризом это нельзя назвать, но с учетом всех обстоятельств вылет румынской теннисистки после первых матчей вряд ли удивил бы кого-то.

    Дело в том, что Симону весь сезон преследуют травмы. Из-за них она впервые за семь с половиной лет выпадет из топ-10.

    Буквально за десять дней до старта Открытого чемпионата США Халеп снялась с турнира в Цинциннати из-за небольшого надрыва правой приводящей мышцы.

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    Тем не менее бывшая первая ракетка мира успела восстановиться и утверждает, что сейчас ее вообще ничего не беспокоит.

    В первом круге Халеп обыграла Камилу Джорджи, после чего одержала победы над Кристиной Куцовой и Еленой Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    На Свитолину в этом матче можно поставить за 2.00, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.99.

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    И шансы действительно равны. Интересно, что после десяти матчей в противостоянии украинки и румынки ничья — 5:5.

    Но нужно учитывать один важный нюанс: функционально Свитолина готова намного лучше, чем Халеп, которая постоянно борется с травмами. Элина выиграет этот матч, если заставит соперницу много бегать.

    Ставка — победа Свитолиной за 2.00.

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    Свитолина — Халеп: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на теннис. Свитолина обыграет Халеп в четвертом круге US Open?
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