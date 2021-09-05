Свитолина
Три матча и ни одного проигранного сета. Подобная история может быть, в принципе, о ком угодно, но только не о Свитолиной. Но пока что Элина действительно не отдала соперницам ни одной партии.
В третьем круге украинская теннисистка на удивление очень легко выиграла у Дарьи Касаткиной. Россиянка более-менее сопротивлялась в первом сете, а во втором взяла лишь два гейма.
А перед этим Свитолина одержала уверенные победы над Ребеккой Марино и Ребекой Масаровой.
Лучшим результатом Свитолиной на US Open остается выход в полуфинал в 2019 году. Интересно, что тогда Элина вплоть до поражения от Серены Уильямс тоже выиграла все матчи в пределах двух сетов.
Халеп
Тем временем Халеп впервые за пять лет вышла во вторую неделю US Open. Разумеется, сюрпризом это нельзя назвать, но с учетом всех обстоятельств вылет румынской теннисистки после первых матчей вряд ли удивил бы кого-то.
Дело в том, что Симону весь сезон преследуют травмы. Из-за них она впервые за семь с половиной лет выпадет из топ-10.
Буквально за десять дней до старта Открытого чемпионата США Халеп снялась с турнира в Цинциннати из-за небольшого надрыва правой приводящей мышцы.
Тем не менее бывшая первая ракетка мира успела восстановиться и утверждает, что сейчас ее вообще ничего не беспокоит.
В первом круге Халеп обыграла Камилу Джорджи, после чего одержала победы над Кристиной Куцовой и Еленой Рыбакиной.
Прогноз и ставка
На Свитолину в этом матче можно поставить за 2.00, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.99.
И шансы действительно равны. Интересно, что после десяти матчей в противостоянии украинки и румынки ничья — 5:5.
Но нужно учитывать один важный нюанс: функционально Свитолина готова намного лучше, чем Халеп, которая постоянно борется с травмами. Элина выиграет этот матч, если заставит соперницу много бегать.
Ставка — победа Свитолиной за 2.00.