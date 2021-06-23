Россиянка Анна Блинкова сыграет против немки Анжелик Кербер во втором круге на турнире в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:00 мск. Кербер — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кербер

Кербер проводит слабый сезон, но вряд ли это для кого-то стало сюрпризом. Немка впервые за 10 лет проиграла в первом круге на трех турнирах «Большого шлема» подряд. В этом году она неудачно стартовала на Australian Open и «Ролан Гаррос».

Только на двух турнирах Анжелик смогла выиграть больше одного матча. Еще в начале февраля она дошла до четвертьфинале в Мельбурне, а в мае добралась до третьего круга в Риме. При этом на престижном турнире в столице Италии бывшей первой ракетке мира повезло: Симона Халеп, с которой она встречалась во втором круге, не смогла продолжить матч из-за травмы.

Первый турнир на траве Кербер провела на прошлой неделе в Берлине. После победы над Мисаки Дои 33-летняя теннисистка уступила Виктории Азаренко.

В Бад-Хомбурге Кербер начала с победы над россиянкой Екатериной Яшиной, которая занимает в рейтинге WTA 478 место.

Блинкова

Очень слабо выступает в эом году и Блинкова. Все идет к тому, что россиянка может выпасть из топ-100.

В текущем сезоне Анна не смогла преодолеть первый раунд сразу на девяти турнирах.

Тут проще назвать, где она выиграла хотя бы один матч. Таких случаев было немного. В феврале Блинкова одержала победу над Андреа Петкович на турнире в Мельбурне. Кроме того, в начале июня ей удалось дойти до полуфинала на небольшом турнире в хорватском Боле.

Все прогнозы на теннис

А в Бад-Хомбурге Блинкова сенсационно обыграла в первом круге талантливую датчанку Клару Таусон — 7:6, 4:6, 6:2.

Прогноз и ставка

На Кербер в этом матче можно поставить за 1.19, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.95.

Анжелик, судя по ее комментариям, очень хочет выиграть домашний турнир. Мотивация у нее точно есть.

Скорее всего, Кербер выиграет, но не факт, что в двух сетах, учитывая ее нестабильность. Все-таки ошибок в игре у немки многовато.

Вполне вероятно, что россиянка зацепит одну партию, но все равно проиграет.

Ставка — Блинкова выиграет хотя бы один сет за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.50.