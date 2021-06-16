Швейцарец Роджер Федерер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

От Оже-Альяссима ждали больших результатов на грунтовых турнирах. Весной 20-летний теннисист начал сотрудничать с Тони Надалей, дядей Рафаэля Надаля. Но первые турниры под руководством столь опытного специалиста получились не очень удачными. Более того, на «Ролан Гаррос» Феликс проиграл уже в первом круге.

А вот на траве Оже-Альяссим сходу дошел до финала. 21-я ракетка мира обыграла Ллойда Харриса, Уго Эмбера и Сэма Куэрри, после чего уступил Марину Чиличу.

До финала Феликс не проиграл ни одного сета, и только опытный хорват смог победить его в двух партиях.

К слову, этот успех не стал большим сюрпризом. У Оже-Альяссима очень сильная и резкая первая подача, а это имеет очень большое значение на травяном покрытии.

В Галле Оже-Альяссим стартовал с победу на поляком Хубертмо Хуркачем, который никак не может прийти в себя после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

Федерер

Тем временем Федерер в первом матче на травме одержал победу над Ильей Ивашко.

Игра получилась не очень простой, несмотря на то, что Роджер выиграл в двух сетах. В первой партии все решилось на тай-брейке, а во второй 39-летний теннисист сделал брейк только при счете 6:5.

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В этом матче Федерер допустил 26 невынужденных ошибок при 23 ударах навылет и подавал первым мячом в 75% случаев (выигрывал — в 77). Легендарный швейцарец точно может играть.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 3.20, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.35.

У Феликса очень хорошая первая подача, поэтому Роджеру точно будет нелегко.

Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 1.77.

Если Федерер и выиграет, то вряд ли в пределах двух сетов. На приеме у швейцарца точно будут проблемы.