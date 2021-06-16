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    Сможет ли Федерер обыграть Оже-Альяссима?

    Оже-Альяссим — Федерер. Прогноз (к. 1.77) и ставки на турнир в Галле 16 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Федерер
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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    От Оже-Альяссима ждали больших результатов на грунтовых турнирах. Весной 20-летний теннисист начал сотрудничать с Тони Надалей, дядей Рафаэля Надаля. Но первые турниры под руководством столь опытного специалиста получились не очень удачными. Более того, на «Ролан Гаррос» Феликс проиграл уже в первом круге.

    А вот на траве Оже-Альяссим сходу дошел до финала. 21-я ракетка мира обыграла Ллойда Харриса, Уго Эмбера и Сэма Куэрри, после чего уступил Марину Чиличу.

    До финала Феликс не проиграл ни одного сета, и только опытный хорват смог победить его в двух партиях.

    К слову, этот успех не стал большим сюрпризом. У Оже-Альяссима очень сильная и резкая первая подача, а это имеет очень большое значение на травяном покрытии.

    В Галле Оже-Альяссим стартовал с победу на поляком Хубертмо Хуркачем, который никак не может прийти в себя после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

    Федерер

    Тем временем Федерер в первом матче на травме одержал победу над Ильей Ивашко.

    Игра получилась не очень простой, несмотря на то, что Роджер выиграл в двух сетах. В первой партии все решилось на тай-брейке, а во второй 39-летний теннисист сделал брейк только при счете 6:5.

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    В этом матче Федерер допустил 26 невынужденных ошибок при 23 ударах навылет и подавал первым мячом в 75% случаев (выигрывал — в 77). Легендарный швейцарец точно может играть.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 3.20, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.35.

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    У Феликса очень хорошая первая подача, поэтому Роджеру точно будет нелегко.

    Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 1.77.

    Если Федерер и выиграет, то вряд ли в пределах двух сетов. На приеме у швейцарца точно будут проблемы.

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