Оже-Альяссим
От Оже-Альяссима ждали больших результатов на грунтовых турнирах. Весной 20-летний теннисист начал сотрудничать с Тони Надалей, дядей Рафаэля Надаля. Но первые турниры под руководством столь опытного специалиста получились не очень удачными. Более того, на «Ролан Гаррос» Феликс проиграл уже в первом круге.
А вот на траве Оже-Альяссим сходу дошел до финала. 21-я ракетка мира обыграла Ллойда Харриса, Уго Эмбера и Сэма Куэрри, после чего уступил Марину Чиличу.
До финала Феликс не проиграл ни одного сета, и только опытный хорват смог победить его в двух партиях.
К слову, этот успех не стал большим сюрпризом. У Оже-Альяссима очень сильная и резкая первая подача, а это имеет очень большое значение на травяном покрытии.
В Галле Оже-Альяссим стартовал с победу на поляком Хубертмо Хуркачем, который никак не может прийти в себя после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.
Федерер
Тем временем Федерер в первом матче на травме одержал победу над Ильей Ивашко.
Игра получилась не очень простой, несмотря на то, что Роджер выиграл в двух сетах. В первой партии все решилось на тай-брейке, а во второй 39-летний теннисист сделал брейк только при счете 6:5.
В этом матче Федерер допустил 26 невынужденных ошибок при 23 ударах навылет и подавал первым мячом в 75% случаев (выигрывал — в 77). Легендарный швейцарец точно может играть.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 3.20, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.35.
У Феликса очень хорошая первая подача, поэтому Роджеру точно будет нелегко.
Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 1.77.
Если Федерер и выиграет, то вряд ли в пределах двух сетов. На приеме у швейцарца точно будут проблемы.