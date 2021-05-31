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    Александрова обыграет Винус Уильямс с разгромным счетом?

    Александрова — Винус Уильямс. Прогноз (к. 1.72 )и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Винус Уильямс
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Александрова — Винус Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Наверное, от Александровой в первой половине сезона ждали чуть большего, но в целом для критики в ее адрес нет ни малейшего повода.

    У россиянки были не самые удачные турниры и матчи, но как ни вспомнить, что в этом году она обыгрывала Симону Халеп, Игу Швентек, Каролину Мухову, Белинду Бенчич и Дженнифер Брэди. Многим о подобном остается только мечтать.

    На грунте Екатерина провела четыре турнира. И только в Мадриде 34-я ракетка мира не смогла пройти первый круг, проиграв Виктории Азаренко.

    Между тем, в Штутгарте, Риме и Страсбурге Александрова выиграла по два матча.

    Также важно отметить, что в 2019 и 2020 годах Алексанрова дошла на «Ролан Гаррос» до третьего круга.

    Уильямс

    Тем временем легендарная Винус Уильямс приехала в Париж после пяти поражений кряду. И это самая длинная серия неудачных результатов в ее карьере, которая началась еще в октябре 1994 году.

    Свою последнюю на данный момент победу 40-летняя американка одержала в первом круге Australian Open. Бывшая первая ракетка мира выиграла у Кирстен Флипкенс.

    После этого Уильямс-старшая проиграла итальянке Саре Эррани, при этом взяв лишь один гейм.

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    А вот в Майами, Мадриде, Парме и Страсбурге Винус и вовсе вылетала уже после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 1.15, победу Уильямс букмекеры предлагают за 6.05.

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    Три-четыре года назад американка была бы явным фаворитом в таком матче, но сейчас почти нет сомнений в том, что встреча завершится победой российской теннисистки. Как ни крути, а возраст все-таки берет свое.

    Ставка — победа Александровой + общий тотал геймов в матче меньше 20,5 за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Уильямс меньше 7,0 за 1.88.

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