Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Рейлли Опелки в третьем круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 11:00 мск. Опелка — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Опелка

Опелка в целом очень слабо проводит сезон, но в Риме, как ни странно, ему удалось выиграть уже два матча.

И во многом результата огромный американец (его рост 211 см) добился за счет своей подачи.

В первом круге Рейлли выиграл у Ришара Гаске, выполнив в двух сетах 18 эйсов. У француза за весь матч был лишь один брейк-пойнт.

А во втором раунде Опелка одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4. Во встрече с итальянцем у него было 23 эйса.

Опелка впервые в сезоне выиграл два матча кряду.

Карацев

«Какая сенсация, это было прогнозируемо», — так бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым.

Что сказать, это было очень красиво. Аслан легко выиграл у второй ракетки мира — 6:2, 6:4.

Карацев отныне лидер сезона по количеству побед над соперниками из топ-10. Ранее в этом году он уже выигрывал у Новака Джоковича, Андрея Рублева и Диего Шварцмана (дважды).

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В первом круге на римском «Мастерсе» Карацев выиграл у серба Миомира Кецмановича — тоже в двух сетах.

Прогноз и ставка

На Опелку в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.82, а на победу Карацева — за 1.30.

Как ни странно, но здесь Аслану будет гораздо сложнее, чем против Медведева. Придется что-то придумывать на приеме, как-то справляться с пушечной подачей Опелки.

Например, у Музетти не было ни одного брейк-пойнта в игре с американцем.

И все же мы считаем, что россиянин снова выиграет в двух сетах. Одной подачей его точно не удивить.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Опелки меньше 11,5 за 1.98.