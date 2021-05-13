Опелка
Опелка в целом очень слабо проводит сезон, но в Риме, как ни странно, ему удалось выиграть уже два матча.
И во многом результата огромный американец (его рост 211 см) добился за счет своей подачи.
В первом круге Рейлли выиграл у Ришара Гаске, выполнив в двух сетах 18 эйсов. У француза за весь матч был лишь один брейк-пойнт.
А во втором раунде Опелка одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4. Во встрече с итальянцем у него было 23 эйса.
Опелка впервые в сезоне выиграл два матча кряду.
Карацев
«Какая сенсация, это было прогнозируемо», — так бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым.
Что сказать, это было очень красиво. Аслан легко выиграл у второй ракетки мира — 6:2, 6:4.
Карацев отныне лидер сезона по количеству побед над соперниками из топ-10. Ранее в этом году он уже выигрывал у Новака Джоковича, Андрея Рублева и Диего Шварцмана (дважды).
В первом круге на римском «Мастерсе» Карацев выиграл у серба Миомира Кецмановича — тоже в двух сетах.
Прогноз и ставка
На Опелку в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.82, а на победу Карацева — за 1.30.
Как ни странно, но здесь Аслану будет гораздо сложнее, чем против Медведева. Придется что-то придумывать на приеме, как-то справляться с пушечной подачей Опелки.
Например, у Музетти не было ни одного брейк-пойнта в игре с американцем.
И все же мы считаем, что россиянин снова выиграет в двух сетах. Одной подачей его точно не удивить.
Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.90.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Опелки меньше 11,5 за 1.98.