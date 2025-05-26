Аль-Иттихад — Дамак. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 26 мая 2025 года

26 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Дамак». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Дамак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» уже может почивать на лаврах. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Иттихад» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 78 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттихад» сумел одолеть «Аль-Шабаб» (3:2).

До того команда уверенно расправилась с «Аль-Раедом» (3:1). При этом чуть ранее она не оставила шансов «Аль-Фейхе» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттихад» в последних матчах смотрелся весьма выгодно. Команда победила в 5 последних поединках.

Матчи с «Дамаком» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил и уступил по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Чемпион намерен продлить свой успешный сериал.

«Дамак»

Турнирное положение: «Дамак» уже сохранил прописку в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Дамак» на 4 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Дамак» уступил «Аль-Фатеху» (0:1).

До того команда дала достойный бой «Аль-Иттифаку» (0:0). А вот поединок с «Аль-Раедом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дамак» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дамак» твердо намерен финишировать как можно выше в таблице. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

При этом «Дамак» не преуспевает в плане надежности своих тылов. Более того, команде ду явно недостает банальной стабильности.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и в матче первого круга ей удалось обыграть «Аль-Иттихад» (2:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать атаки чемпиона.

Статистика для ставок

«Дамак» не побеждал в 3 последних поединках

«Аль-Иттихад» победил в 5 последних матчах

«Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены завершить сезон на позитивной ноте, так что явно будут максимально активны в атаке.

«Дамак» имеет не столь надежные тылы, плюс оппонент выглядит в разы монолитнее.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10