РБ Брагантино — Жувентуде. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 мая 2025 года

27 мая в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «РБ Брагантино» и «Жувентуде». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Брагантино» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«РБ Брагантино»

Турнирное положение: «РБ Брагантино» по итогам девяти поединков бразильской Серии А находится в зоне Кубка Либертадорес (топ-4).

Команда находится на четвертом месте с отставанием в пять очков отстает от лидера «Палмейраса» и на один балл от второго «Фламенго», а также по дополнительным показателям опережает шестой «Флуминенсе».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий раунд Кубка Бразилии, клуб на своем поле одержал победу над «Крисиумой» (6:0) и вышел в следующий круг.

Перед этим коллектив в рамках девятого тура национального чемпионата остался без очков, когда на своем поле потерпел поражение от «Палмейраса» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Москера, Гильерме, Лукао, Фернандо и Натан Мендес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «РБ Брагантино» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.

Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам девяти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе.

Команда набрала восемь очков и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Сантос».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках девятого тура Серии А, клуб на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 1:1.

Ранее в восьмом туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Форталезы» (0:5).

Не сыграют: травмирован — Сиприано, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Жувентуде» проиграл, а в шести последних поединках ни разу не победил.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Эмерсон Баталья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «РБ Брагантино» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Жувентуде» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Жувентуде» — в 6.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. При этом в пяти из шести последних поединков хозяева выиграли и не пропустили.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли и не забили.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино».

Ставка: только одна команда забьет за 2.10