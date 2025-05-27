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    Удержится ли «Брагантино» в топ-4?

    РБ Брагантино — Жувентуде. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Брагантино» — «Жувентуде»
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    Исидро Питта
    27 мая в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «РБ Брагантино» и «Жувентуде». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Брагантино» — «Жувентуде», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Мая 2025 года

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •  RB Bragantino 02:00 Жувентуде

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •

    «РБ Брагантино»

    Турнирное положение: «РБ Брагантино» по итогам девяти поединков бразильской Серии А находится в зоне Кубка Либертадорес (топ-4).

    Команда находится на четвертом месте с отставанием в пять очков отстает от лидера «Палмейраса» и на один балл от второго «Фламенго», а также по дополнительным показателям опережает шестой «Флуминенсе».

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий раунд Кубка Бразилии, клуб на своем поле одержал победу над «Крисиумой» (6:0) и вышел в следующий круг.

    Перед этим коллектив в рамках девятого тура национального чемпионата остался без очков, когда на своем поле потерпел поражение от «Палмейраса» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Москера, Гильерме, Лукао, Фернандо и Натан Мендес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «РБ Брагантино» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.

    Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам девяти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе.

    Команда набрала восемь очков и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Сантос».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках девятого тура Серии А, клуб на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 1:1.

    Ранее в восьмом туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Форталезы» (0:5).

    Не сыграют: травмирован — Сиприано, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Жувентуде» проиграл, а в шести последних поединках ни разу не победил.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Эмерсон Баталья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «РБ Брагантино» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Жувентуде» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Жувентуде» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. При этом в пяти из шести последних поединков хозяева выиграли и не пропустили.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли и не забили.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РБ Брагантино — Жувентуде?

    Матч РБ Брагантино — Жувентуде состоится 27 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч РБ Брагантино — Жувентуде?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РБ Брагантино — Жувентуде?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Брагантино — Жувентуде?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РБ Брагантино — Жувентуде?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Жувентуде» — в 6.90.

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    РБ Брагантино — Жувентуде: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 27.05.202502:00. Удержится ли «Брагантино» в топ-4?
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