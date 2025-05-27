РБ Брагантино — Жувентуде. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 мая 2025 года

RB Bragantino
Жувентуде
«РБ Брагантино»
Турнирное положение: «РБ Брагантино» по итогам девяти поединков бразильской Серии А находится в зоне Кубка Либертадорес (топ-4).
Команда находится на четвертом месте с отставанием в пять очков отстает от лидера «Палмейраса» и на один балл от второго «Фламенго», а также по дополнительным показателям опережает шестой «Флуминенсе».
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий раунд Кубка Бразилии, клуб на своем поле одержал победу над «Крисиумой» (6:0) и вышел в следующий круг.
Перед этим коллектив в рамках девятого тура национального чемпионата остался без очков, когда на своем поле потерпел поражение от «Палмейраса» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Москера, Гильерме, Лукао, Фернандо и Натан Мендес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «РБ Брагантино» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, у них неплохие шансы на успех.
Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» по итогам девяти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе.
Команда набрала восемь очков и на один балл отстает от безопасной 16-й строчки, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Сантос».
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках девятого тура Серии А, клуб на своем поле сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 1:1.
Ранее в восьмом туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Форталезы» (0:5).
Не сыграют: травмирован — Сиприано, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Жувентуде» проиграл, а в шести последних поединках ни разу не победил.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Эмерсон Баталья — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «РБ Брагантино» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Жувентуде» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.40, победа «Жувентуде» — в 6.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. При этом в пяти из шести последних поединков хозяева выиграли и не пропустили.
Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли и не забили.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из пяти последних матчей «РБ Брагантино».
Ставка: только одна команда забьет за 2.10