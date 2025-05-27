Чилич — Коболли. Ставка (к. 2.41) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Хорват Марин Чилич сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года, когда он дошел здесь до полуфинала.

Хорват не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основной список участников как лаки-лузер. В решающем отборочном матче Чилич проиграл 227-й ракетке мира южноафриканцу Ллойду Харрису.

В конце марта Чилич выиграл грунтовый «челленджер» в Жироне, а в середине апреля дошел до финала на турнире такого же уровня в Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но также стоит обратить внимание, что 36-летний Чилич не выиграл ни одного матча в Менорке, Мурсии, Маутхаузене и на «Мастерсе» в Мадриде.

Коболли

Флавио на прошлой неделе выиграл турнир ATP 500 в Гамбурге.

В финале итальянский теннисист одержал победу над россиянином Андрей Рублевым — 6:2, 6:4.

В остальных раундах Коболли обыграл украинца Виталия Сачко, Алехандро Давидовича-Фокину, Роберто Баутисту-Агута и Томаса Этчеверри.

Для Коболли это уже второй титул на грунте в этом сезоне. В начале апреля он выиграл турнир ATP 250 в Бухаресте.

При этом на крупных турнирах Флавио был не так успешен. Дальше второго раунда ему удалось пройти только в Мадриде. На «Мастерсе» в столице Испании итальянец проиграл американцу Брэндону Накашиме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: два года назад, задолго до дебюта в топ-30, Флавио уверенно обыграл Марина на грунте в Умаге — 6:4, 6:3. С учетом недавних матчей Чилича с трудом верится, что он возьмет реванш у итальянца.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал сетов больше 3,5 за 2.41.