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    Чилич возьмет реванш у Коболли?

    Чилич — Коболли. Ставка (к. 2.41) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Коболли
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Марин Чилич

  • Хорватия
    •  Марин Чилич 12:00 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
    •

    Чилич

    Марин сыграет в основной сетке французского мэйджора впервые с 2022 года, когда он дошел здесь до полуфинала.

    Хорват не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основной список участников как лаки-лузер.  В решающем отборочном матче Чилич проиграл 227-й ракетке мира южноафриканцу Ллойду Харрису.

    В конце марта Чилич выиграл грунтовый «челленджер» в Жироне, а в середине апреля дошел до финала на турнире такого же уровня в Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но также стоит обратить внимание, что 36-летний Чилич не выиграл ни одного матча в Менорке, Мурсии, Маутхаузене и на «Мастерсе» в Мадриде.

    Коболли

    Флавио на прошлой неделе выиграл турнир ATP 500 в Гамбурге.

    В финале итальянский теннисист одержал победу над россиянином Андрей Рублевым — 6:2, 6:4.

    В остальных раундах Коболли обыграл украинца Виталия Сачко, Алехандро Давидовича-Фокину, Роберто Баутисту-Агута и Томаса Этчеверри.

    Для Коболли это уже второй титул на грунте в этом сезоне. В начале апреля он выиграл турнир ATP 250 в Бухаресте.

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    При этом на крупных турнирах Флавио был не так успешен. Дальше второго раунда ему удалось пройти только в Мадриде. На «Мастерсе» в столице Испании итальянец проиграл американцу Брэндону Накашиме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: два года назад, задолго до дебюта в топ-30, Флавио уверенно обыграл Марина на грунте в Умаге — 6:4, 6:3. С учетом недавних матчей Чилича с трудом верится, что он возьмет реванш у итальянца.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал сетов больше 3,5 за 2.41.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чилич — Коболли?

    Матч Чилич — Коболли состоится 27 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чилич — Коболли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Коболли + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чилич — Коболли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Коболли + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чилич — Коболли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чилич — Коболли?

    Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.49.

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    Чилич — Коболли: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 27.05.202515:30. Чилич возьмет реванш у Коболли?
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