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    ЛАСК начнет без раскачки

    ЛАСК — Хартберг. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Австрии, 26 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЛАСК
    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Хартберг»
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    Саша Хорват
    26 мая в матче плей-офф за выход в Лигу конференций чемпионата Австрии по футболу сыграют ЛАСК и «Хартберг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Хартберг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    ЛАСК

    Турнирное положение: «Чёрно-белые» проводят не столь продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 7 место в чемпионате.

    При этом ЛАСК уже обеспечил себе место в Лиге конференций. А вот забила команда 51 мяч в 32 поединках австрийского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» не смогли одолеть «Альтах» (0:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «ГраЦеру». При этом чуть ранее она не сумела обыграть «Хартберг» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ЛАСК забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Валон Бериша — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не забивала в трех последних поединках.

    Матчи с «Хартбергом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ЛАСК победил 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» явно прибавят в плане реализации.

    «Хартберг»

    Турнирное положение: «Хартберг» проводит посредственный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хартберг» на 11 очков опередил идущий следом «ГраЦер». При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. С минимальным счетом была обыграна «Аустрия Клагенфурт».

    До того команда расправилась с «Тиролем» (3:2). А вот поединок с ЛАСКом завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хартберг» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Джастин Омореги — травмирован.

    Состояние команды: «Хартберг» на данном этапе сморится симпатично. Команда победила дважды кряду.

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    При этом «Хартберг» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 40 мячей в 32 поединках чемпионата Австрии.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и не проигрывает она уже четыре матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хартберг» уж точно будет искать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Хартберг» победил в 2 последних матчах

    • «Чёрно-белые» не забивают 3 матча кряду

    • ЛАСК в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: ЛАСК потенциально способен прибавить, и уж точно постарается прервать свой затянувшийся безголевой сериал.

    «Чёрно-белые» весьма неплохо атакуют, и явно начнут поединок максимально активно.

    Ставка: Победа ЛАСКа в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЛАСК — Хартберг?

    Матч ЛАСК — Хартберг состоится 26 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ЛАСК — Хартберг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЛАСК — Хартберг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЛАСК — Хартберг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЛАСК — Хартберг?

    Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.44.

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    ЛАСК — Хартберг: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 26.05.202520:00. ЛАСК начнет без раскачки
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