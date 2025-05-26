ЛАСК — Хартберг. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Австрии, 26 мая 2025 года

ЛАСК
Турнирное положение: «Чёрно-белые» проводят не столь продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 7 место в чемпионате.
При этом ЛАСК уже обеспечил себе место в Лиге конференций. А вот забила команда 51 мяч в 32 поединках австрийского чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» не смогли одолеть «Альтах» (0:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «ГраЦеру». При этом чуть ранее она не сумела обыграть «Хартберг» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ЛАСК забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Валон Бериша — травмирован.
Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не забивала в трех последних поединках.
Матчи с «Хартбергом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ЛАСК победил 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» явно прибавят в плане реализации.
«Хартберг»
Турнирное положение: «Хартберг» проводит посредственный сезон. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Хартберг» на 11 очков опередил идущий следом «ГраЦер». При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. С минимальным счетом была обыграна «Аустрия Клагенфурт».
До того команда расправилась с «Тиролем» (3:2). А вот поединок с ЛАСКом завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хартберг» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Джастин Омореги — травмирован.
Состояние команды: «Хартберг» на данном этапе сморится симпатично. Команда победила дважды кряду.
При этом «Хартберг» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 40 мячей в 32 поединках чемпионата Австрии.
В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и не проигрывает она уже четыре матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хартберг» уж точно будет искать свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Хартберг» победил в 2 последних матчах
- «Чёрно-белые» не забивают 3 матча кряду
- ЛАСК в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 1.85Ливерпуль — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.30Атлетик Бильбао — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: ЛАСК потенциально способен прибавить, и уж точно постарается прервать свой затянувшийся безголевой сериал.
«Чёрно-белые» весьма неплохо атакуют, и явно начнут поединок максимально активно.
Ставка: Победа ЛАСКа в 1 тайме за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90