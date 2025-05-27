Хуркач — Фонсека. Ставка (к. 2.89) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Полька Хуберт Хуркач сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуркач на неделе перед французским мэйджором дошел до финала в Женеве, благодаря чему вернулся в топ-30.

В решающем матче, который продолжался больше трех часов, польский теннисист проиграл Новаку Джоковичу — 7:5, 6:7, 6:7.

В остальных раундах Хуркач не отдал ни одного сета, выиграв у Артура Казо, Артура Риндеркнеша, Тейлора Фрица и Себастьяна Офнера.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит добавить, что в середине мая Хуби добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

Похоже, Хуркач наконец-то набрал оптимальную форму после травмы колена, которую он получил еще в прошлом году на Уимблдоне.

Фонсека

Весной от Жоао ждали нового прорыва, но в итоге один из самых талантливых теннисистов нового поколения откровенно разочаровал на европейском грунте.

В конце апреля бразилец проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Вскоре после этого Фонсека уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

Еще одним разочарованием стало поражение от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.

Но стоит также обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: ну здесь точно нет смысла выбирать ставку с учетом исхода — шансы теннисистов на победу действительно приблизительно равны. При этом нет сомнений в том, что поляк и бразилец устроят серьезные разборки за выход в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.89.