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    Фонсеке хватит трех сетов для победы над Хуркачем?

    Хуркач — Фонсека. Ставка (к. 2.89) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Фонсека
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    Жоао Фонсека
    Полька Хуберт Хуркач сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хуркач

    Хуркач на неделе перед французским мэйджором дошел до финала в Женеве, благодаря чему вернулся в топ-30.

    В решающем матче, который продолжался больше трех часов, польский теннисист проиграл Новаку Джоковичу — 7:5, 6:7, 6:7.

    В остальных раундах Хуркач не отдал ни одного сета, выиграв у Артура Казо, Артура Риндеркнеша, Тейлора Фрица и Себастьяна Офнера.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Также стоит добавить, что в середине мая Хуби добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

    Похоже, Хуркач наконец-то набрал оптимальную форму после травмы колена, которую он получил еще в прошлом году на Уимблдоне.

    Фонсека

    Весной от Жоао ждали нового прорыва, но в итоге один из самых талантливых теннисистов нового поколения откровенно разочаровал на европейском грунте.

    В конце апреля бразилец проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

    Вскоре после этого Фонсека уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

    Еще одним разочарованием стало поражение от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.

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    Но стоит также обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: ну здесь точно нет смысла выбирать ставку с учетом исхода — шансы теннисистов на победу действительно приблизительно равны. При этом нет сомнений в том, что поляк и бразилец устроят серьезные разборки за выход в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.89.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хуркач — Фонсека?

    Матч Хуркач — Фонсека состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хуркач — Фонсека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 4,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хуркач — Фонсека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 4,5» с коэффициентом у букмекеров 2.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хуркач — Фонсека?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хуркач — Фонсека?

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.66.

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    Хуркач — Фонсека: прогноз и ставка за 2.89, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Фонсеке хватит трех сетов для победы над Хуркачем?
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