Хуркач — Фонсека. Ставка (к. 2.89) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Хуркач
Хуркач на неделе перед французским мэйджором дошел до финала в Женеве, благодаря чему вернулся в топ-30.
В решающем матче, который продолжался больше трех часов, польский теннисист проиграл Новаку Джоковичу — 7:5, 6:7, 6:7.
В остальных раундах Хуркач не отдал ни одного сета, выиграв у Артура Казо, Артура Риндеркнеша, Тейлора Фрица и Себастьяна Офнера.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Также стоит добавить, что в середине мая Хуби добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
Похоже, Хуркач наконец-то набрал оптимальную форму после травмы колена, которую он получил еще в прошлом году на Уимблдоне.
Фонсека
Весной от Жоао ждали нового прорыва, но в итоге один из самых талантливых теннисистов нового поколения откровенно разочаровал на европейском грунте.
В конце апреля бразилец проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.
Вскоре после этого Фонсека уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.
Еще одним разочарованием стало поражение от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.
Но стоит также обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: ну здесь точно нет смысла выбирать ставку с учетом исхода — шансы теннисистов на победу действительно приблизительно равны. При этом нет сомнений в том, что поляк и бразилец устроят серьезные разборки за выход в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.89.