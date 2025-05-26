ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Игроки ПСЖ с трофеемТриумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл Игроки Штутгарта празднуют победуЧуда не случилось: «Арминия» не смогла обыграть «Штутгарт» в финале Кубка Германии
    Все новости спорта

    Продлится ли победная серия «Фенербахче»?

    Хатайспор — Фенербахче: прогноз на матч турецкой Суперлиги 26 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юссеф Эн-Несири
    26 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Хатайспор» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 26 Мая 2025 года

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 20:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 34-х поединков турецкого первенства набрал 23 балла и уже лишилась шансов на спасение в элитном дивизионе.

    Команда занимает 18-ю строчку в таблице (зона вылета) и на 16 пунктов отстает от безопасной 15-й позиции за два тура до конца первенства.

    Хатайспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 8.206.201.25Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разгромил «Адана Демирспор» (5:0).

    Перед этим в 35-м туре Суперлиги коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Гёзтепе» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Хатайспор» ни разу не проиграл при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Биляль Бутобба — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам 34-х поединков турецкого первенства набрал 81 балл и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице и не имеет шансов на чемпионский титул, который досрочно завоевал «Галатасарай» — его отрыв составляет 11 очков.

  • Осимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал». Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ
  • Даже Криштиану Роналду готов сменить команду ради участия в таком турнире
  • 22/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Эюпспор» (2:1).

    Перед этим в 35-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал максимум очков, одержав победу над «Истанбул Башакшехиром» с результатом 4:1.

    Не сыграют: травмированы — Сен-Максимен, Яндаш, Остерволде и Родриго Бекао, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Фенербахче» выиграл три раза при одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Юссеф Эн-Несири — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Хатайспора» забивали больше 4,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Хатайспора» забивали обе команды при тотал больше 4,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Фенербахче» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.50, победа «Хатайспора» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.23 и 4.15.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Хатайспора».

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хатайспор — Фенербахче?

    Матч Хатайспор — Фенербахче состоится 26 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хатайспор — Фенербахче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хатайспор — Фенербахче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хатайспор — Фенербахче?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хатайспор — Фенербахче?

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.50, победа «Хатайспора» — в 8.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Потапова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Данилович — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ипсвич — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хатайспор — Фенербахче: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 26.05.202520:00. Продлится ли победная серия «Фенербахче»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры