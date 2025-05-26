Хатайспор — Фенербахче: прогноз на матч турецкой Суперлиги 26 мая 2025 года

Хатайспор
Фенербахче
«Хатайспор»
Турнирное положение: «Хатайспор» по итогам 34-х поединков турецкого первенства набрал 23 балла и уже лишилась шансов на спасение в элитном дивизионе.
Команда занимает 18-ю строчку в таблице (зона вылета) и на 16 пунктов отстает от безопасной 15-й позиции за два тура до конца первенства.
Хатайспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разгромил «Адана Демирспор» (5:0).
Перед этим в 35-м туре Суперлиги коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Гёзтепе» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Хатайспор» ни разу не проиграл при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Биляль Бутобба — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам 34-х поединков турецкого первенства набрал 81 балл и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.
Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице и не имеет шансов на чемпионский титул, который досрочно завоевал «Галатасарай» — его отрыв составляет 11 очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Эюпспор» (2:1).
Перед этим в 35-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также набрал максимум очков, одержав победу над «Истанбул Башакшехиром» с результатом 4:1.
Не сыграют: травмированы — Сен-Максимен, Яндаш, Остерволде и Родриго Бекао, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Фенербахче» выиграл три раза при одной ничьей.
Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Юссеф Эн-Несири — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Хатайспора» забивали больше 4,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Хатайспора» забивали обе команды при тотал больше 4,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Фенербахче» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.50, победа «Хатайспора» — в 8.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.23 и 4.15.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Хатайспора».
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.40