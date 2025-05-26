Эльверсберг — Хайденхайм: ставка за 3.55 и прогноз на стыковой матч Бундеслиги

26 мая в стыковом матче за право выступать в Бундеслиге сыграют «Эльверсберг» и «Хайденхайм». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльверсберг» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эльверсберг»

Турнирное положение: команда из города Шпизен-Эльферсберг стала третьей по итогам сезоне во Второй Бундеслиге.

«Бело-черные» за 34 матча смогли набрать 58 очков. «Эльверсберг» 64 раза поразил ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в первой стыковой встрече подопечные Хорста Штеффена сыграли вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

До этого во второй Бундеслиге коллектив из Шпизен-Эльферсберга переиграл «Шальке» (2:1), брауншвейгский «Айнтрахт» (3:0) и «Нюрнберг» (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

До этого же команда, основанная в 1907 году, сыграла вничью с «Падерборном» (1:1) и «Фортуной» (1:1).

Не сыграют: травмированы Патрик Драгон и Фредерик Йекель.

Состояние команды: «Эльверсберг» проводит просто отличный сезон и может впервые в истории подняться в Бундеслигу.

Успех «Эльверсберга» во многом сенсационный, от команды никто не ожидал такого результата, однако все вышло очень даже хороша, а первый стыковой матч делает команду фаворитом противостояния.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц провалила сезон, но имеет шанс остаться в Бундеслиге.

Хайденхаймцы смогли набрать только 29 баллов и финишировали на 16-й строчке в турнирной таблице.

За 34 игры «красно-синие» смогли забить всего 37 мячей, а пропустили целых 64.

Последние матчи: в первой стыковой встрече хайденхаймский коллектив сыграл вничью с «Эльверсбергом».

До этого же «Хайденхайм» в чемпионате крупно проиграл «Вердеру» (1:4), но разгромил «Унион» (3:0).

Перед этим подопечные Франка Шмидта сыграли вничью с «Бохумом» (0:0) и выиграли у «Штутгарта» (1:0).

Не сыграют: в лазарете только Лука Джейнс.

Состояние команды: «Хайденхайм» откровенно провалил прошлый сезон. Команда отлично выступила в позапрошлом сезоне, но в этом выглядела крайне неубедительно и справедливо претендует на вылет.

«Хайденхайм» еле унес ноги в домашней встрече, уступая 0:2 и забив дважды во втором тайме. В гостях команде будет еще сложнее.

Статистика для ставок

«Эльверсберг» не проигрывает на протяжении 9 матчей

«Хайденхайм» проиграл только 1 из последних 5 матчей

в первой стыковой встрече команды сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Эльверсберг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому и во втором матче все может завершиться вничью в основное время.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: цена ошибки будет крайне высока, команды будут действовать осторожно и много не забьют.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.