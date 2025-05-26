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    Останется ли «Хайденхайм» в Бундеслиге?

    Эльверсберг — Хайденхайм: ставка за 3.55 и прогноз на стыковой матч Бундеслиги

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    «Хайденхайм»
    26 мая в стыковом матче за право выступать в Бундеслиге сыграют «Эльверсберг» и «Хайденхайм». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльверсберг» — «Хайденхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига. Переходные матчи 26 Мая 2025 года

    Эльверсберг

  • Германия. Бундеслига. Переходные матчи
    •  Эльверсберг 21:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Эльверсберг»

    Турнирное положение: команда из города Шпизен-Эльферсберг стала третьей по итогам сезоне во Второй Бундеслиге.

    «Бело-черные» за 34 матча смогли набрать 58 очков. «Эльверсберг» 64 раза поразил ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в первой стыковой встрече подопечные Хорста Штеффена сыграли вничью с «Хайденхаймом» (2:2).

    До этого во второй Бундеслиге коллектив из Шпизен-Эльферсберга переиграл «Шальке» (2:1), брауншвейгский «Айнтрахт» (3:0) и «Нюрнберг» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    До этого же команда, основанная в 1907 году, сыграла вничью с «Падерборном» (1:1) и «Фортуной» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Патрик Драгон и Фредерик Йекель.

    Состояние команды: «Эльверсберг» проводит просто отличный сезон и может впервые в истории подняться в Бундеслигу.

    Успех «Эльверсберга» во многом сенсационный, от команды никто не ожидал такого результата, однако все вышло очень даже хороша, а первый стыковой матч делает команду фаворитом противостояния.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц провалила сезон, но имеет шанс остаться в Бундеслиге.

    Хайденхаймцы смогли набрать только 29 баллов и финишировали на 16-й строчке в турнирной таблице.

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    • За 34 игры «красно-синие» смогли забить всего 37 мячей, а пропустили целых 64.

    Последние матчи: в первой стыковой встрече хайденхаймский коллектив сыграл вничью с «Эльверсбергом».

    До этого же «Хайденхайм» в чемпионате крупно проиграл «Вердеру» (1:4), но разгромил «Унион» (3:0).

    Перед этим подопечные Франка Шмидта сыграли вничью с «Бохумом» (0:0) и выиграли у «Штутгарта» (1:0).

    Не сыграют: в лазарете только Лука Джейнс.

    Состояние команды: «Хайденхайм» откровенно провалил прошлый сезон. Команда отлично выступила в позапрошлом сезоне, но в этом выглядела крайне неубедительно и справедливо претендует на вылет.

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    «Хайденхайм» еле унес ноги в домашней встрече, уступая 0:2 и забив дважды во втором тайме. В гостях команде будет еще сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Эльверсберг» не проигрывает на протяжении 9 матчей

    • «Хайденхайм» проиграл только 1 из последних 5 матчей

    • в первой стыковой встрече команды сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Эльверсберг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому и во втором матче все может завершиться вничью в основное время.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: цена ошибки будет крайне высока, команды будут действовать осторожно и много не забьют.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эльверсберг — Хайденхайм?

    Матч Эльверсберг — Хайденхайм состоится 26 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эльверсберг — Хайденхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эльверсберг — Хайденхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эльверсберг — Хайденхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эльверсберг — Хайденхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Эльверсберг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.90.

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    Эльверсберг — Хайденхайм: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 26.05.202521:30. Останется ли «Хайденхайм» в Бундеслиге?
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