Синнер — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Янник Синнер
Артур Риндеркнеш
Синнер
Янник в начале мая вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации.
И уже на первом турнире итальянец остановился в шаге от титула. Синнер дошел до финала на домашнем «Мастерсе» в Риме.
Первая ракетка мира спокойно обыграл Мариано Навоне, Йеспера де Йонга, Франсиско Серундоло, Каспера Рууда (6:1, 6:0) и Томми Пола, после чего уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу.
Несмотря на поражение от своего главного конкурента, выступление в Риме подтвердило, что в Париже Синнер будет бороться за титул.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В прошлом году Янник дошел до полуфинала на французском мэйджоре.
Риндеркнеш
Артур шестой год подряд сыграет в основной сетке домашнего турнира «Большого шлема».
За это время француз выиграл в Париже лишь два матча.
В прошлом году Риндеркнеш обыграл на старте Ролан Гаррос своего соотечественника Ришара Гаске, а в 2023-м австралийца Адама Уолтона.
Этой весной Риндеркнеш провел 12 матчей на грунте — и на этом отрезке у него пять побед и семь поражений.
Например, в Риме он проиграл в стартовом матче 167-й ракетке мира итальянцу Маттео Джиганте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.
Прогноз: вряд ли французский теннисист избежит поражения с разгромным счетом. Для итальянца это будет не более чем разминка перед следующим матчем.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.05.