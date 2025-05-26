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    Сможет ли Синнер разгромить Риндеркнеша?

    Синнер — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Риндеркнеш
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Риндеркнеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Артур Риндеркнеш

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •

    Синнер

    Янник в начале мая вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации.

    И уже на первом турнире итальянец остановился в шаге от титула. Синнер дошел до финала на домашнем «Мастерсе» в Риме.

    Первая ракетка мира спокойно обыграл Мариано Навоне, Йеспера де Йонга, Франсиско Серундоло, Каспера Рууда (6:1, 6:0) и Томми Пола, после чего уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу.

    Несмотря на поражение от своего главного конкурента, выступление в Риме подтвердило, что в Париже Синнер будет бороться за титул.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В прошлом году Янник дошел до полуфинала на французском мэйджоре.

    Риндеркнеш

    Артур шестой год подряд сыграет в основной сетке домашнего турнира «Большого шлема».

    За это время француз выиграл в Париже лишь два матча.

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    • В прошлом году Риндеркнеш обыграл на старте Ролан Гаррос своего соотечественника Ришара Гаске, а в 2023-м австралийца Адама Уолтона.

    Этой весной Риндеркнеш провел 12 матчей на грунте — и на этом отрезке у него пять побед и семь поражений.

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    Например, в Риме он проиграл в стартовом матче 167-й ракетке мира итальянцу Маттео Джиганте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

    Прогноз: вряд ли французский теннисист избежит поражения с разгромным счетом. Для итальянца это будет не более чем разминка перед следующим матчем.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Риндеркнеш?

    Матч Синнер — Риндеркнеш состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Риндеркнеш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-10,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Риндеркнеш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-10,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Риндеркнеш?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Риндеркнеш?

    Коэффициенты букмекеров: в данном всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

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