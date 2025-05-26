Синнер — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Риндеркнеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в начале мая вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации.

И уже на первом турнире итальянец остановился в шаге от титула. Синнер дошел до финала на домашнем «Мастерсе» в Риме.

Первая ракетка мира спокойно обыграл Мариано Навоне, Йеспера де Йонга, Франсиско Серундоло, Каспера Рууда (6:1, 6:0) и Томми Пола, после чего уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу.

Несмотря на поражение от своего главного конкурента, выступление в Риме подтвердило, что в Париже Синнер будет бороться за титул.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В прошлом году Янник дошел до полуфинала на французском мэйджоре.

Риндеркнеш

Артур шестой год подряд сыграет в основной сетке домашнего турнира «Большого шлема».

За это время француз выиграл в Париже лишь два матча.

В прошлом году Риндеркнеш обыграл на старте Ролан Гаррос своего соотечественника Ришара Гаске, а в 2023-м австралийца Адама Уолтона.

Этой весной Риндеркнеш провел 12 матчей на грунте — и на этом отрезке у него пять побед и семь поражений.

Например, в Риме он проиграл в стартовом матче 167-й ракетке мира итальянцу Маттео Джиганте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: вряд ли французский теннисист избежит поражения с разгромным счетом. Для итальянца это будет не более чем разминка перед следующим матчем.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.05.