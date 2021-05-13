Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против австралийки Эшли Барти в третьем круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:30 мск. Барти — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти на прошлой неделе дошла до финала в Мадриде. В решающем матче первая ракетка мира уступила Арине Соболенко. Австралийка отдала первый сет со счетом 0:6, но даже после этого нашла в себе силы перевести игру в третью партию, но там белоруска снова была лучше.

В любом случае, сейчас уже понятно, что Эшли будет главной претенденткой на победу на предстоящем «Ролан Гаррос».

В Риме Барти стартовала сразу со второго круга. В первом матче она выиграла в двух сетах у представительницы Казахстана Ярославы Шведовой.

Кудерметова

Для Кудерметовой турнир в Риме начался с тяжелейшего матча против Элизы Мертнес. Россиянка наконец-то прервала серию из четырех поражений в противостоянии с бельгийкой.

Вероника одержала волевую победу над Мертенс — 4:6, 6:2, 6:3. Важнейший результат в психологическом плане.

Во втором круге Кудерметова выиграла в двух сетах у бывшей четвертой ракетки мира француженки Каролин Гарсии — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

В начале мая 24-летняя теннисистка выиграла два матча на турнире в Мадриде. Там ее остановила Петра Квитова, которая после матча призналась, что ей очень понравилась игра Кудерметовой.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.36, а на победу Кудерметовой — за 3.38.

Нет смысла навязывать мысль, что в этом матче может произойти все что угодно. Вряд ли. Скорее всего, Барти снова выиграет.

Но трудно не согласиться с тем, что Вероника может хотя бы чуть-чуть удивить.

Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.76.

И также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.37.