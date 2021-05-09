Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 9 мая, начало — в 19:30 мск. Зверев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев второй раз в карьере вышел в финал мадридского «Мастерса». В 2018 году он выиграл в решающем матче у Доминика Тима.

А на этот раз Зверев обыграл австрийца в полуфинале — 6:3, 6;4. Когда речь идет о представителях топ-10, вряд ли уместно говорить о сенсации, но в данном случае результат действительно слегка удивил.

Зверев после матча тоже признался, что опасался за результат, помня о предыдущих встречах с Тимом (восемь поражений и только две победы). Но в итоге Александр провел идеальный матч. Это была его первая за три года победа над Домиником.

Как и в четвертьфинале против Рафы Надаля, где ему для победы тоже хватило двух сетов.

Берреттини

Берреттини вышел во второй финал кряду. В конце апреля итальянец стал победителем турнира в Белграде.

Маттео ранее никогда не проходил так далеко на «Мастерсе». С учетом того, что после Открытого чемпионата Австралии ему пришлось пропустить два месяца из-за травмы мышц живота, это действительно очень серьезное достижение.

В полуфинале Берреттини остановил норвежца Каспера Рууда, который ранее на этом турнире обыграл Стефаноса Циципаса.

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Кроме того, 10-я ракетка мира выиграл у Фабио Фоньини, Федерико Дельбониса и Кристиана Гарина.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.63, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.57.

На этой неделе было немало неожиданных результатов, поэтому от ставки на исход, пожалуй, лучше воздержаться. Тем более Берреттини вполне по силам выиграть у Зверева.

Скорее всего, в решающем матче будет три сета.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал эйсов Зверева больше 5,5 за 1.74.