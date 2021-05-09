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    Зверев станет победителем «Мастерса» в Мадриде?

    Зверев — Берреттини. Прогноз (к. 2.33) и ставки на финал турнира в Мадриде 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Берреттини
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 9 мая, начало — в 19:30 мск. Зверев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев второй раз в карьере вышел в финал мадридского «Мастерса». В 2018 году он выиграл в решающем матче у Доминика Тима.

    А на этот раз Зверев обыграл австрийца в полуфинале — 6:3, 6;4. Когда речь идет о представителях топ-10, вряд ли уместно говорить о сенсации, но в данном случае результат действительно слегка удивил.

    Зверев после матча тоже признался, что опасался за результат, помня о предыдущих встречах с Тимом (восемь поражений и только две победы). Но в итоге Александр провел идеальный матч. Это была его первая за три года победа над Домиником.

    Как и в четвертьфинале против Рафы Надаля, где ему для победы тоже хватило двух сетов.

    Берреттини

    Берреттини вышел во второй финал кряду. В конце апреля итальянец стал победителем турнира в Белграде.

    Маттео ранее никогда не проходил так далеко на «Мастерсе». С учетом того, что после Открытого чемпионата Австралии ему пришлось пропустить два месяца из-за травмы мышц живота, это действительно очень серьезное достижение.

    В полуфинале Берреттини остановил норвежца Каспера Рууда, который ранее на этом турнире обыграл Стефаноса Циципаса.

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    Кроме того, 10-я ракетка мира выиграл у Фабио Фоньини, Федерико Дельбониса и Кристиана Гарина.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.63, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.57.

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    На этой неделе было немало неожиданных результатов, поэтому от ставки на исход, пожалуй, лучше воздержаться. Тем более Берреттини вполне по силам выиграть у Зверева.
    Скорее всего, в решающем матче будет три сета.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал эйсов Зверева больше 5,5 за 1.74.

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