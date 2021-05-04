ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц«Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале» ЦСКА — «Уфа»По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки Агуэро вдохновил «Сити» на важную победу«Манчестер Сити» близок к тому, о чем мы давно знаем
  • 20:52
    • «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России
  • 20:03
    • Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
  • 18:49
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
  • 17:55
    • «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 17:35
    • Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Сколько геймов отдаст Синнер в матче против Пельи?

    Пелья — Синнер. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гидо Пелья
    Прогноз и ставки на Пелья — Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Пелья — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск.

    Пелья

    Пелья постепенно приходит в себя после очень сложного начала сезона. Но позитива пока все равно очень мало.

    На турнире в Мюнхене Гидо наконец-то прервал серию неудачных матчей. В первом круге аргентинец выиграл у Егора Герасимова. Белорус отдал первый сет 0:6, а во втором при счете 2:0 в пользу соперника просто снялся.

    Но развить успех не получилось, хотя шанс был неплохой. Пелья успешно начал матч с Джоном Миллманом, выиграл первую партию, но вскоре отказался от продолжения борьбы из-за легко повреждения.

    Ранее в этом году Пелья попал под жесткий карантин перед Открытым чемпионатом Австралии, а в марте он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил несколько турниров.

    Синнер

    Синнер не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, но это явно не тот случай, когда нужно критиковать. Во втором круге его соперником стал Новак Джокович. В этой ситуации любой может проиграть, демонстрируя даже заоблачный уровень.

    Но уже в Барселоне Янник дошел до полуфинала. В третьем раунде 19-летний теннисист обыграл Роберто Баутисту-Агута.

    А свою пока что главную победу на грунте в этом сезоне Синнер одержал в четвертьфинале. Талантливый итальянец выиграл в двух сетах у россиянина Андрея Рублева — 6:2, 7:6.

    Все прогнозы на теннис

    В полуфинале Янника остановил грек Стефанос Циципас. Тут, надо признать, у Синнера совсем не пошла игра, соперник легко взял оба сета.

    Прогноз и ставка

    На Пелью в этом матче можно поставить за 6.65, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.12.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Когда Пелью не беспокоят травмы, с ним всегда будет сложно играть, а тем более на грунте. Но сейчас, похоже, аргентинец не в форме.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1,61.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пельи меньше 7,5 за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эмбер — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шарди — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Квитова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Жабер — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сабадель — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вурверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фенербахче — Эрзурум
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торино — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021
    Пелья — Синнер: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 04.05.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов отдаст Синнер в матче против Пельи?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры