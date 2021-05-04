Пелья — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пелья

Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск.

Пелья постепенно приходит в себя после очень сложного начала сезона. Но позитива пока все равно очень мало.

На турнире в Мюнхене Гидо наконец-то прервал серию неудачных матчей. В первом круге аргентинец выиграл у Егора Герасимова. Белорус отдал первый сет 0:6, а во втором при счете 2:0 в пользу соперника просто снялся.

Но развить успех не получилось, хотя шанс был неплохой. Пелья успешно начал матч с Джоном Миллманом, выиграл первую партию, но вскоре отказался от продолжения борьбы из-за легко повреждения.

Ранее в этом году Пелья попал под жесткий карантин перед Открытым чемпионатом Австралии, а в марте он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил несколько турниров.

Синнер

Синнер не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, но это явно не тот случай, когда нужно критиковать. Во втором круге его соперником стал Новак Джокович. В этой ситуации любой может проиграть, демонстрируя даже заоблачный уровень.

Но уже в Барселоне Янник дошел до полуфинала. В третьем раунде 19-летний теннисист обыграл Роберто Баутисту-Агута.

А свою пока что главную победу на грунте в этом сезоне Синнер одержал в четвертьфинале. Талантливый итальянец выиграл в двух сетах у россиянина Андрея Рублева — 6:2, 7:6.

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В полуфинале Янника остановил грек Стефанос Циципас. Тут, надо признать, у Синнера совсем не пошла игра, соперник легко взял оба сета.

Прогноз и ставка

На Пелью в этом матче можно поставить за 6.65, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.12.

Когда Пелью не беспокоят травмы, с ним всегда будет сложно играть, а тем более на грунте. Но сейчас, похоже, аргентинец не в форме.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1,61.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пельи меньше 7,5 за 1.82.