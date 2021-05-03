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    Жабер и Бенчич не хватит двух сетов?

    Жабер — Бенчич. Прогноз (к. 2.68) и ставки на турнир в Мадриде 3 мая 2021 года

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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 16:00 мск. Жабер — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жабер

    Жабер очень мощно начала грунтовую часть сезона. В начале апреля 25-я ракетка мира дошла до полуфинала на турнире в Чарльстоне. Там ее остановила черногорка Данка Ковинич. Но перед этим Онс провела четыре классных матчей, в том числе талатливой американки Кори Гауфф.

    А сразу после этого в Чарльстоне провели еще один турнир — и на нем Жабер добралась до финала. В рещающем матче Астры Шармы теннисистка из Туниса легко взяла первый сет, но потом расслабилась и позволила сопернице сделать камбэк.

    В Мадриде Онс в первом раунде обыграла Ярославу Шведову — 6:2, 6:3. А вот дальше было не так легко, в матче против Слоан Стивенс 26-летней теннисистке пришлось провести на корте три сета.

    Жабер в седьмой раз в сезоне прошла в основной сетке WTA дальше второго круга.

    Бенчич

    Бенчич пока не может похвастаться таким количеством удачных матчей. Грунтовую часть сезона швейцарка открыла в Штутгарте, где выиграла только один матч. После разгромной победы над юной немкой Настасьей Шунк она уступила в двух сетах Екатерина Александровой.

    В Мадриде Белинда в первом круге провела бодрый матч против француженки Кристины Младенович — 6:4, 6:2.

    А дальше была сложная встреча с Бернардой Перой. Белинда проиграла первый сет, а в решающем дожала соперницу только на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В 2019 году Бенчич дошла до полуфинала на турнире в Мадриде, обыграв в том числе японку Наоми Осаку.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 1.55, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.59.

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    Несмотря на коэффициенты, явного фаворита в этой паре нет. И очень вероятно, что теннисистки проведут на корте три сета.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.68.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бенчич больше 11,5 за 1.85.

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