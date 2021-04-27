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    Справится ли Бублик с эмоциями?

    Бублик — Мартинес. Прогноз (к. 1.95) и ставки на турнир в Эшториле 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Мартинес
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 13:00 мск. Бублик — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Судя по тому, что Бублик кричал во время матча с Алехандро Давидовичем-Фокиной в Барселоне, грунтовый сезон его совсем не радует. Практически в каждой игре Александр дает волю эмоциям, ругая все на свете.

    Как ни странно, но матч против Давидовича-Фокины он все-таки выиграл, хотя начало было ужасным. Правда, уже в следующем раунде Бублик проиграл Алексу Де Минауру.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло представитель Казахстана вылетел уже после первого круга. В матче с Жереми Шарди нервная система 23-летнего теннисиста тоже дала сбой, только на этот раз шоу закончилось поражением.

    Интересно, что Бублик на данный момент является лидером по количеству эйсов в ATP Tour с начала года. В его активе 296 подач навылет в 24 матчах.

    Мартинес

    Тем временем Мартинес ужасно начал грунтовый сезон. Испанец не трех предыдущих турнирах не выиграх ни одного матча в основной сетке.

    В Марбелье Педро уже в первом круге уступил белорусу Илье Ивашко.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 100-я ракетка мира прошел квалификацию из двух матчей, дальше снова на заладилось. В стартовом раунде Мартинес снялся из-за повреждения по ходу матча с Томми Полом.

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    В Эшториле 24-летнему теннисисту тоже пришлось играть в квалификации. Испанец выиграл у Марка-Андреа Хюслера и Ботика ван де Зандшульпа.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.95, на Мартинеса — за 1.86.

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    Тут, видимо, акцент на том, что Бублику будет сложно играть против грунтовика. Однако недавние результаты Мартинеса никак не свидетельствуют о том, что он фаворита предстоящего матча.

    Если Александр сконцентрируется на теннисе, все будет в порядке.

    Ставка — победа Бублика за 1.95. Главное, совладать с эмоциями.

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