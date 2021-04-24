Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 14:30 мск. Синнер — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер в пятницу очень прилично расстроил всех российских любителей тенниса. Итальянец в 1/4 финала выиграл у Андрея Рублева.

19-летний теннисист, надо признать, провел очень классный матч. Все решилось в двух сетах — 6:2, 7:6. Янник очень хорошо действовал не только на своей подаче, но и на приеме.

Перед этим же Синнер выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута и белоруса Егора Герасимова — тоже в двух сетах.

Синнер третий раз в сезоне дошел до полуфинала на турнире ATP.

Циципас

Тем временем Циципас тоже продолжает впечатлять. Наши предположения о том, что у грека будут проблемы в матче с Феликсом Оже-Альяссимом, не подтвердились.

Стефанос снова выиграл в двух сетах, отдав сопернику лишь шесть геймов. Очередная уверенная победа.

Ранее на этой неделе Циципас разгромил испанца Хауме Муньяра и выиграл у австралийца Алекса Де Минаура.

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Ну а перед поездкой в Барселону пятая ракетка мира стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Синнера букмекеры предлагают поставить за 2.59, а на победу Циципаса — за 1.59.

В сезоне-2019 на турнире в Риме Стефанос легко выиграл у Янника в двух сетах. Через год там же итальянец взял реванш.

По сути, шансы сейчас 50 на 50. На это указывает как минимум то, насколько уверенно оба выиграли у Рублева.

Но наши симпатии здесь все-таки на стороне Циципаса, который выиграл восемь матчей и 15 сетов подряд.

Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 2.42.

Или же можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера меньше 11,5 за 2.18.