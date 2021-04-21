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    Оже-Альяссим выиграет у Музетти в двух сетах?

    Музетти — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 2.85) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2021 года

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    Феликс Оже-Альяссим
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Музетти — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Музетти стартовал в Барселоне с победы над Фелисиано Лопесом. 19-летний итальянец выиграл у 39-летнего испанца в двух сетах. Как и ожидалось, матч получился простым для Лоренцо.

    Грунтовый сезон Музетти открыл еще в начале года, когда сыграл на двух «челленджерах» в Анталье. Ну серьезная подготовка к большим турнирам началась в начале апреля. Сначала итальянский талант дошел до четвертьфинала в Кальяри, где обыграл Денниса Новака и Дэниэла Эванса, но уступил Ласло Дьере.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо в первом раунде потерпел поражение от Аслана Карацева, но, несмотря на это, в целом показал неплохой теннис.

    Оже-Альяссим

    Тем временем Оже-Альяссим перед началом грунтового сезона начал сотрудничать с Тони Надалем, дядей Рафаэля Надаля. Теперь от Феликса ждут значительного улучшения результатов на глине.

    Но пока что 20-й ракетке мира нечем похвастаться. На прошлой неделе Оже-Альяссим неудачно выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, вылетев уже после первого круга.

    Представитель Канады уступил чилийцу Кристиану Гарину. Серьезный соперник, это факт, но от Феликса все равно ждали большего.

    Все прогнозы на теннис

    В Барселоне Оже-Альяссим попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Прогноз и ставка

    На Музетти букмекеры предлагают поставить за 2.06, а на победу Оже-Альяссима — за 1.80.

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    В такой игре непросто определиться со ставкой на исход, но мы все-таки выбираем победу Оже-Альяссиму. Канадец, как правило, играет очень агрессивно, и это должно стать проблемой для итальянца.

    Ставка — победа Оже-Альяссима за 1.80.

    Можно рискнуть и взять победу Оже-Альяссима в двух сетах за 2.85.

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