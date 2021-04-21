Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге на турнире в Стамбуле. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 13:00 мск. Костюк — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

У Костюк было очень хорошее начало сезона. Еще в январе она дошла до полуфинала на турнире в Абу-Даби, где в полуфинале проиграла Веронике Кудерметовой.

С Кудерметовой украинка играла и в первом раунде Открытого чемпионата Австралии — и тоже уступила.

После этого у Марты была продолжительная пауза, на корт она вернулась только в конце прошлого месяца на турнире в Майами. 18-летняя теннисистка проиграла в первом круге болгарке Цветане Пиронковой.

В Стамбуле Костюк стартовала с победы над россиянкой Камиллой Рахимовой — 6:4, 6:3.

Касаткина

Касаткина, как и ожидалось, тоже не испытала ни малейших проблем в первом раунде. Более того, россиянка отдала сопернице лишь один гейм.

Дарья разгромила Терезу Мрдежу — 6:1, 6:0. Удивляться, впрочем, не стоит, хорватская теннисистка находится за пределами второй сотни рейтинга и ей было не очень привычно играть на таком уровне.

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В текущем сезоне Касаткина лишь на одном турнире не смогла преодолеть первый круг.

Прогноз и ставка

На Касаткину букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.48, на победу Костюк — за 2.70.

Дарья в этом году выиграла уже два титула, но все же сейчас ее сложно назвать явной фавориткой предстоящего матча. В прошлом году она проиграла Марте на US Open со счетом 1:6, 2:6. Украинка явно знает, что надо делать.

Ставка — Костюк выиграет хотя бы один сет за 1.68.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 20,5 за 1.82. Очень вероятно, что в этом матче будет третий сет.