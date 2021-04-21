Костюк
У Костюк было очень хорошее начало сезона. Еще в январе она дошла до полуфинала на турнире в Абу-Даби, где в полуфинале проиграла Веронике Кудерметовой.
С Кудерметовой украинка играла и в первом раунде Открытого чемпионата Австралии — и тоже уступила.
После этого у Марты была продолжительная пауза, на корт она вернулась только в конце прошлого месяца на турнире в Майами. 18-летняя теннисистка проиграла в первом круге болгарке Цветане Пиронковой.
В Стамбуле Костюк стартовала с победы над россиянкой Камиллой Рахимовой — 6:4, 6:3.
Касаткина
Касаткина, как и ожидалось, тоже не испытала ни малейших проблем в первом раунде. Более того, россиянка отдала сопернице лишь один гейм.
Дарья разгромила Терезу Мрдежу — 6:1, 6:0. Удивляться, впрочем, не стоит, хорватская теннисистка находится за пределами второй сотни рейтинга и ей было не очень привычно играть на таком уровне.
В текущем сезоне Касаткина лишь на одном турнире не смогла преодолеть первый круг.
Прогноз и ставка
На Касаткину букмекеры в этом матче предлагают поставить за 1.48, на победу Костюк — за 2.70.
Дарья в этом году выиграла уже два титула, но все же сейчас ее сложно назвать явной фавориткой предстоящего матча. В прошлом году она проиграла Марте на US Open со счетом 1:6, 2:6. Украинка явно знает, что надо делать.
Ставка — Костюк выиграет хотя бы один сет за 1.68.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 20,5 за 1.82. Очень вероятно, что в этом матче будет третий сет.