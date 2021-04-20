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    Сможет ли Бублик обыграть Давидовича-Фокину?

    Давидович-Фокина — Бублик. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Бублик
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    Александр Бублик
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина впервые в карьере попал в основную сетку турнира в Барселоне.
    На прошлой неделе 21-летний испанец одержал первую победу над соперником из топ-10.

    Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро выиграл у итальянца Маттео Берреттини — 7:5, 6:3.

    Кроме того, на Лазурном берегу Давидович-Фокина выиграл у австралийца Алекса Де Минаура и француза Люки Пуиля.

    В четвертьфинале Давидович-Фокина встречался со Стефаносом Циципасом. Грек выиграл первый сет 7:5, после чего испанец снялся из-за повреждения. По всей видимости, Алехандро просто не захотел рисковать.

    Интересно, что перед этим на турнире в Марбелье Давидович-Фокина кое-как выиграл у Дамира Джумхура, а потом уступил Илье Ивашко.

    Бублик

    Тем временем Бублик снова напомнил о своем взрывном характере. Представитель Казахстана во время матча с Жереми Шарди в Монте-Карло кричал, как он ненавидит теннис, что это очень плохой вид спорта. В оригинале, конечно же, было чуть-чуть иначе, пожестче. И это уже далекой не первый подобный порыв эмоций.

    Французу Бублик в итоге проиграл, не сумев преодолеть даже стартовый круг. В первом сете была борьба, второй Александр забрал со счетом 6:0, а в решающем у него снова сдали нервы.

    Ранее в этом году Бублик провел ряд неплохих турниров на харде. В январе у него был финал в Анталье, в феврале он дошел до решающего матча в Сингапуре, а в конце марта — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Все прогнозы на теннис

    Перед «Мастерсом» в Монте-Карло Бублик входил в топ-10 чемпионской гонки ATP текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.57, а на победу Бублика — за 2.52.

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    Матч между 21-летним испанцем и 23-летним теннисистом из Казахстана наверняка получится очень эмоциональным и нервным. Алехандро, правда, в последнее время старается сдерживать свои эмоциональные порывы, чего не скажешь о его сопернике.

    В таких случаях нередко все решается только в третьем сете. Тем более обоим теннисистам свойственны спады по ходу матча.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 1.99.

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