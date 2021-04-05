Белорус Егор Герасимов сыграет против аргентинца Гвидо Пельи в первом круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Пелья — Герасимов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пелья

Начало текущего сезона получилось для Пельи просто кошмарным. Пока что аргентинец успел сыграть только на двух турнирах.

В начале февраля Гвидо провел два матча в рамках ATP Cup, а потом проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии хорвату Борне Чоричу.

После этого Пелья планировал выступить в Кордове, но перед заселением в турнирный пузырь сдал положительный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее Пелья на двух «Больших шлемах» оказался в строгом карантине. На US Open это произошло из-за ковида у его физиотерапевта, на Australian Open — из-за ковида у пассажира самолета, которым Пелья летел в Мельбурн.

Герасимов

Тем временем Герасимов в этом году порой демонстрирует очень качественный теннис.

Например, в Монпелье Егор дошел до полуфинала, выиграв у Энди Маррея, Аляжа Бедене и Алехандро Давидовича-Фокины. В финал белоруса не пустил Давид Гоффен, но матч получился упорным, нельзя сказать, что соперник был заметно лучше.

В Роттердаме Герасимов вылетел уже после первого круга, но, опять-таки, это не тот случай, когда его надо критиковать. 28-летний провел два невероятно насыщенных сета против Стефаноса Циципаса — 6:7, 5:7.

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Потом были турниры в Марселе и Дубае, где Герасимова остановили Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Прогноз и ставка

На Пелью букмекеры предлагают поставить за 1.59, а на Герасимова — за 2.42.

Коэффициенты в данном случае можно объяснить тем, что Пелья — это классический грунтовик. Герасимов же на этом покрытии играет далеко не так хорошо, как на харде.

Так что, да, скорее всего, аргентинец заберет матч, несмотря на отсутствие игровой практики в последнее время.

Ставка — победа Пельи с форой по геймам (-2,5) за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тай-брейк в матче за 3.14. Герасимов, в любом случае, поборется.