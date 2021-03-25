Россиянка Екатерина Александрова сыграет против аргентинки Нади Подороски во втором круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Александрова — Подороска: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова после Открытого чемпионата Австралии провела несколько неудачных турниров, из-за чего упустила хорошую возможность вернуться в топ-30.

С тех пор российская теннисистка одержала лишь одну победу.

На прошлой неделе Александрова обыграла на турнире в Санкт-Петербурге Терезу Мартинцову, но уже в следующем матче уступила в двух сетах соотечественнице Маргарите Гаспарян.

А еще раньше Александрова провалила турниры в Лионе и Дубае, где не смогла преодолеть первый раунд.

Подороска

Не лучшим образом в последнее время играла и Подороска, которая в прошлом году сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Ранее в этом месяце Надя дошла до второго круга в Гвадалахаре. После победы над мексиканкой Джулианой Олмос аргентинская теннисистка проиграла итальянке Элизабетте Кочаретто.

В Монтеррее Подороска в стартовом матче уступила россиянке Анне Калинской.

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А в Майами 48-я ракетка мира начала с уверенной победы над египтянкой Майар Шериф. Но это, в любом случае, не тот результат, на котором надо акцентировать внимание.

Прогноз и ставка

На Александрову можно поставить за 1.56, победу Подороски букмекеры предлагают за 2.49.

У Александровой уже есть опыт игры против Подороски. В прошлом году Екатерина разгромила аргентинку на турнире в Линце — 6:2, 6:1. Этот момент должен добавить уверенности российской теннисистке.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.31.

На грунте у Александровой наверняка были бы проблемы против Подороски, но на харде она вполне способна обыграть свою соперницу в двух партиях.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Подороски меньше 11,5 за 1.95.