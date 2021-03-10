Швейцарец Роджер Федерер сыграет против британца Дэниэла Эванса во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. Эванс — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

В матче первого круга Эванс одержал победу над французом Жереми Шарди. Британец взял первый сет, но потом позволил сопернику отыграться, легко отдав вторую партию. Но в решающем сете Дэниэл снова показал свой лучший теннис.

На Открытом чемпионате Австралии Эванс в этом году выступил неудачно. Уже в первом круге он проиграл соотечественнику Кэмерону Норри.

Однако перед этим Эванс дошел до финала на одном из турниров в Мельбурне. В четвертьфинале 30-летний теннисист выиграл у Борны Чорича, а в полуфинале — у Шарди. В решающем матче британец уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Ранее Эванс ни разу не проходил первый круг на турнире в Дохе.

Федерер

Возвращение Роджера Федерера, пожалуй, можно назвать главным теннисным событием года. 39-летний швейцарец наконец-то полностью восстановился после травмы колена. Своей радости по этому по поводу не скрывают даже соперники экс-первой ракетки мира.

Роджер вполне мог вернуться и раньше, однако предпочел не форсировать события.

Федерер выйдет на корт впервые с Australian Open-2020. Все это время он потратил на восстановление и лечение колена. По словам швейцарца, он находится в хорошей форме, но на 100 процентов будет готов к «Уимблдону».

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После турнира в Дохе Федерер также планирует сыграть в Дубае, после чего начнет готовиться к грунтовому сезону.

Прогноз и ставка

На Эванса букмекеры предлагают поставить за 2.47, на победу Федерера — за 1.57.

Роджер очень давно не играл, ему уже 39, но...Но маловероятно, что Эванс сможет выиграть у легенды.

Так получилось, что как раз перед возвращением в тур Федерер провел 20 тренировочных сетов с Эвансом. Так что у британца минимальные шансы на то, чтобы удивить Роджера.

Ставка — победа Федерера в двух сетах за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одной партии будет тай-брейк за 1.98.