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    Федерер выиграет в первом матче после возвращения?

    Эванс — Федерер. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Дохе 11 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Федерер
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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против британца Дэниэла Эванса во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. Эванс — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    В матче первого круга Эванс одержал победу над французом Жереми Шарди. Британец взял первый сет, но потом позволил сопернику отыграться, легко отдав вторую партию. Но в решающем сете Дэниэл снова показал свой лучший теннис.

    На Открытом чемпионате Австралии Эванс в этом году выступил неудачно. Уже в первом круге он проиграл соотечественнику Кэмерону Норри.

    Однако перед этим Эванс дошел до финала на одном из турниров в Мельбурне. В четвертьфинале 30-летний теннисист выиграл у Борны Чорича, а в полуфинале — у Шарди. В решающем матче британец уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

    Ранее Эванс ни разу не проходил первый круг на турнире в Дохе.

    Федерер

    Возвращение Роджера Федерера, пожалуй, можно назвать главным теннисным событием года. 39-летний швейцарец наконец-то полностью восстановился после травмы колена. Своей радости по этому по поводу не скрывают даже соперники экс-первой ракетки мира.

    Роджер вполне мог вернуться и раньше, однако предпочел не форсировать события.

    Федерер выйдет на корт впервые с Australian Open-2020. Все это время он потратил на восстановление и лечение колена. По словам швейцарца, он находится в хорошей форме, но на 100 процентов будет готов к «Уимблдону».

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    После турнира в Дохе Федерер также планирует сыграть в Дубае, после чего начнет готовиться к грунтовому сезону.

    Прогноз и ставка

    На Эванса букмекеры предлагают поставить за 2.47, на победу Федерера — за 1.57.

    Роджер очень давно не играл, ему уже 39, но...Но маловероятно, что Эванс сможет выиграть у легенды.

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    Так получилось, что как раз перед возвращением в тур Федерер провел 20 тренировочных сетов с Эвансом. Так что у британца минимальные шансы на то, чтобы удивить Роджера.

    Ставка — победа Федерера в двух сетах за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одной партии будет тай-брейк за 1.98.

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