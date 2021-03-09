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    Кудерметова снова обыграет Бенчич?

    Кудерметова — Бенчич. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Дубае 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Бенчич
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге престижного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 9 марта, начало — в 11:00 мск. Кудерметова — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова сразу после Открытого чемпионата Австралии провалила сразу два турнира, из-за чего пока так и не смогла войти в топ-30 рейтинга WTA.

    В Аделаиде Вероника уже в первом круге проиграла американке Шелби Роджерс. Шанс уйти поражения был во втором сете, но россиянка в итоге допустила несколько серьезных ошибок на тай-брейке.

    А на прошлой неделе Кудерметова уступила в стартовом матче Гарбин Мугурусе. Но тут, безусловно, 23-летней теннисистке не повезло с соперницей.

    В Дубае Вероника стартовала с победы над соотечествинницей Анастасией Павлюченковой. Самым напряженным получился первый сет, а второй Кудерметова взяла без особых усилий — 6:2.

    Бенчич

    Тем временем Бенчич, получившая шестой номер посева, стартует сразу со второго круга.

    Швейцарская теннисистка тоже приехала в Дубае из Дохи, где, как и Кудерметова, вылетела уже после первого круга. Белинда уступили американке Мэдисон Киз.

    Зато перед этим Бенчич дошла до финала в Аделаиде. Можно, конечно, сказать, что 23-летней теннисистке повезло с соперницами, но в любом случае это успех. В решающем матче она проиграла Иге Швентек из Польши.

    Все прогнозы на теннис

    На Australian Open Бенчич добралась до третьего круга, где ее разгромила бельгийка Элиз Мертенс. Результат мог быть значительно, но перед австралийским мэйджором швейцарка две недели просидела на жестком карантине, после чего банально не успела как следует подготовиться к турниру.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову букмекеры предлагают поставить за 1.78, а на победу Бенчич — за 2.08.

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    Как ни странно, но сейчас в этом противостоянии счет 3-2 в пользу Кудерметовой. Поэтому коэффициенты не должны удивлять.

    Но в плане исхода матч все-таки максимально непредсказуемый.

    Однако мы не сомневаемся, что теннисистки задержатся на корте, вряд ли им будет достаточно двух сетов.

    Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2,36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кудерметовой больше 12,5 за 2.16.

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    Прогноз и ставка на матч Кудерметова — Бенчич 09.03.2021 в 11:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.36.
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