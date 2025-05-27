Шевченко — Лайович. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Лайович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша третий год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

На этот раз представитель Казахстана не прошел квалификацию, но в итоге попал в основу как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче Шевченко проиграл 153-й ракетке мира австрийцу Филипу Мисоличу (4:6, 4:6).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В текущем сезоне Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Ну и в целом у него пока отрицательный баланс в 2025-м — 14 побед и 19 поражений.

Лайович

Душан опустился в рейтинге на 125-ю строчку, но ему повезло попасть сразу в основную сетку Ролан Гаррос.

На неделе перед мэйджором в столице Франции сербский теннисист проиграл британцу Джейкобу Фирнли (4:6, 1:6) на старте турнира в Женеве.

Зато перед этим Лайович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Риме. Душан обыграл Итана Куинна, Кэмерона Норри и Есихито Нисиоку, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).

В целом Лайович слабо проводит сезон. На данный момент в его активе лишь четыре победы на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.65, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: хоть Саша и нечасто радует в этом сезоне, считаем, что ему вполне по силам обыграть опытного серба и третий год подряд пройти во второй круг Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.65.