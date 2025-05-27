Шевченко — Лайович. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Шевченко
Саша третий год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.
На этот раз представитель Казахстана не прошел квалификацию, но в итоге попал в основу как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче Шевченко проиграл 153-й ракетке мира австрийцу Филипу Мисоличу (4:6, 4:6).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В текущем сезоне Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Ну и в целом у него пока отрицательный баланс в 2025-м — 14 побед и 19 поражений.
Лайович
Душан опустился в рейтинге на 125-ю строчку, но ему повезло попасть сразу в основную сетку Ролан Гаррос.
На неделе перед мэйджором в столице Франции сербский теннисист проиграл британцу Джейкобу Фирнли (4:6, 1:6) на старте турнира в Женеве.
Зато перед этим Лайович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Риме. Душан обыграл Итана Куинна, Кэмерона Норри и Есихито Нисиоку, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).
В целом Лайович слабо проводит сезон. На данный момент в его активе лишь четыре победы на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.65, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: хоть Саша и нечасто радует в этом сезоне, считаем, что ему вполне по силам обыграть опытного серба и третий год подряд пройти во второй круг Ролан Гаррос.
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Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.65.