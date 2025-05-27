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    Шевченко третий год подряд пройдет первый раунд Ролан Гаррос?

    Шевченко — Лайович. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Лайович
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Лайович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша третий год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

    На этот раз представитель Казахстана не прошел квалификацию, но в итоге попал в основу как лаки-лузер.

    В решающем отборочном матче Шевченко проиграл 153-й ракетке мира австрийцу Филипу Мисоличу (4:6, 4:6).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В текущем сезоне Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Ну и в целом у него пока отрицательный баланс в 2025-м — 14 побед и 19 поражений.

    Лайович

    Душан опустился в рейтинге на 125-ю строчку, но ему повезло попасть сразу в основную сетку Ролан Гаррос.

    На неделе перед мэйджором в столице Франции сербский теннисист проиграл британцу Джейкобу Фирнли (4:6, 1:6) на старте турнира в Женеве.

    Зато перед этим Лайович прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Риме. Душан обыграл Итана Куинна, Кэмерона Норри и Есихито Нисиоку, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).

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    В целом Лайович слабо проводит сезон. На данный момент в его активе лишь четыре победы на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.65, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: хоть Саша и нечасто радует в этом сезоне, считаем, что ему вполне по силам обыграть опытного серба и третий год подряд пройти во второй круг Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Шевченко за 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Лайович?

    Матч Шевченко — Лайович состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Лайович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шевченко.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Лайович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шевченко» с коэффициентом у букмекеров 2.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Лайович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Лайович?

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.65, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.48.

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    Шевченко — Лайович: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Шевченко третий год подряд пройдет первый раунд Ролан Гаррос?
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