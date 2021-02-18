Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 февраля в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович по ходу турнира внес небольшой элемент интриги. Травма мышц живота, которую серб получил в игре третьего круга против Тейлора Фрица, заставила многих думать, что на этот раз ему вряд ли удастся дойти до финала.

Но все оказалось немножко не так. Сам факт повреждения нет смысла отрицать, Новак далеко не единственный, кто столкнулся с подобными проблемами. Он лишь один из семи игроков, которые тоже травмировали мышцы живота на Australian Open. И как ни странно, это связано с чересчур быстрым покрытием кортов.

Но так или иначе, а Джокович после этого уверенно выиграл в четвертом раунде у Милоша Раонича, а в четвертьфинале одержал победу над Александром Зверевым. Все оказалось не так серьезно, как предполагалось изначально.

Матч против немецкого теннисиста получился напряженным, сербский теннисист проиграл первый сет, но в дальнейшем серьезных ошибок больше не допускал.

Джокович девятый раз вышел в полуфинал Australian Open. Во всех предыдущих случаях он выиграл титул.

Карацев

Сказка Аслана Карацева продолжается. Просто невероятно, 27-летний теннисист дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Шок и сенсация одновременно.

Путь Карацева на этом турнире начался еще в первой половине января, когда он прошел квалификацию.

Потом были разгромные победы в первых раундах основного турнира. В третьем круге Аслан разгромил девятую ракетку мира Диего Шварцмана.

Дальше была встреча с Феликсом Оже-Альяссимом. Карацев был близок к поражению, но каким-то образом вытащил матч, несмотря на проигрыш в первых двух сетах.

С поражения в первом сете начался и матч против Григора Димитрова в четветьфинале. Но тут Аслану действительно повезло. Димитров получил травму спины и после этого уже не мог нормально играть. А Карацев сполна воспользовался шансом.

По итогам Australian Open Карацев войдет в топ-50. На турнир он приехал в качестве 114-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, сенсации в этом матче не будет. На Джоковича можно поставить за 1.09, а на победу Карацева — за 9.70.

Скорее всего, да, сказка Аслана подходит к концу. У Карацева нет даже малейших шансов на победу в игре с первой ракеткой мира.

В матче будет три сета, Джокович выиграет с разгромным счетом.

Ставка - победа Джоковича с форой по геймам (-9,0) за 2.57.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева меньше 12,5 за 1.85.