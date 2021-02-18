ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИсторическое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону» Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» Даниил МедведевAustralian Open. Медведев обыграл Рублева, Барти завершила выступление
  • 18:08
    • Ступак, Непряева и Сорина в составе женской сборной на ЧМ по лыжам
  • 17:46
    • Поршнев выиграл индивидуальную гонку в Брезно-Осрбли
  • 16:05
    • Циципас обыграл Надаля в четвертьфинале Australian Open
  • 15:19
    • Объявлен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на чемпиона мира
  • 13:12
    • Черчесов посоветовал иностранным коллегам вакцину «Спутник V»
  • 09:37
    • Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО
    Все новости спорта

    Джокович поставит точку в сказке Карацева?

    Джокович — Карацев. Прогноз (к. 2.57) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Джокович — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 февраля в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович по ходу турнира внес небольшой элемент интриги. Травма мышц живота, которую серб получил в игре третьего круга против Тейлора Фрица, заставила многих думать, что на этот раз ему вряд ли удастся дойти до финала.

    Но все оказалось немножко не так. Сам факт повреждения нет смысла отрицать, Новак далеко не единственный, кто столкнулся с подобными проблемами. Он лишь один из семи игроков, которые тоже травмировали мышцы живота на Australian Open. И как ни странно, это связано с чересчур быстрым покрытием кортов.

    Но так или иначе, а Джокович после этого уверенно выиграл в четвертом раунде у Милоша Раонича, а в четвертьфинале одержал победу над Александром Зверевым. Все оказалось не так серьезно, как предполагалось изначально.

    Матч против немецкого теннисиста получился напряженным, сербский теннисист проиграл первый сет, но в дальнейшем серьезных ошибок больше не допускал.

    Джокович девятый раз вышел в полуфинал Australian Open. Во всех предыдущих случаях он выиграл титул.

    Карацев

    Сказка Аслана Карацева продолжается. Просто невероятно, 27-летний теннисист дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Шок и сенсация одновременно.

    Путь Карацева на этом турнире начался еще в первой половине января, когда он прошел квалификацию.

    Потом были разгромные победы в первых раундах основного турнира. В третьем круге Аслан разгромил девятую ракетку мира Диего Шварцмана.

    Дальше была встреча с Феликсом Оже-Альяссимом. Карацев был близок к поражению, но каким-то образом вытащил матч, несмотря на проигрыш в первых двух сетах.

    С поражения в первом сете начался и матч против Григора Димитрова в четветьфинале. Но тут Аслану действительно повезло. Димитров получил травму спины и после этого уже не мог нормально играть. А Карацев сполна воспользовался шансом.

    По итогам Australian Open Карацев войдет в топ-50. На турнир он приехал в качестве 114-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, сенсации в этом матче не будет. На Джоковича можно поставить за 1.09, а на победу Карацева — за 9.70.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Скорее всего, да, сказка Аслана подходит к концу. У Карацева нет даже малейших шансов на победу в игре с первой ракеткой мира.

    В матче будет три сета, Джокович выиграет с разгромным счетом.

    Ставка - победа Джоковича с форой по геймам (-9,0) за 2.57.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Карацева меньше 12,5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Джокович — Карацев 18.02.2021 в 11:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.57.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры