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    Рублев напоследок хлопнет дверью?

    Тим — Рублев. Прогноз (к. 2.32) и ставки на Итоговый турнир ATP 19 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Рублев
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет с австрийцем Домиником Тимом в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP. Игра состоится 19 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Тим — Рублев.

    Тим

    Австрийский теннисист первым обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира благодаря победам в двух первых матчах.

    В стартовой игре Доминик оказался сильнее Стефаноса Циципаса. Все решилось только в третьем сете, но результат не вызывает сомнений, австрийский теннисист в этом матче был лучше.

    Во втором матче Тим одержал победу над Рафаэлем Надалем. Два сумасшедших сета, которые завершились тай-брейками. О каком-то супер преимуществе не может быть и речи, но в самый ответственный момент дважды ошибся все-таки Надаль, а не Тим.

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    В общем, Тим еще раз подтвердил, что неспроста ранее в этом сезоне дошел до финала на Australian Open и выиграл US Open.

    Рублев

    Для Рублева предстоящий матч уже не имеет турнирного значения. После двух поражений российский теннисист потерял шансы на выход в полуфинал.

    В воскресенье Андрей потерпел поражение от Надаля, уступив в двух сетах. Рублев так и не смог справиться с подачей испанца. Ни одного брейк-пойнта за весь матч — дальше, в принципе, можно и не рассказывать, как прошла встреча с «грунтовым королем».

    Большие проблемы на приеме были и в матче с Циципасом. Рублев без шансов проиграл в первом сете (1:6), но все-таки смог прийти в себя. Россиянин взял вторую партию, а в третьей решающими стали несколько обиднейших ошибок Рублева на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

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    Букмекеры в предстоящем матче предлагают поставить на Тима за 1.62, а на Рублева — за 2.36.

    Матчи против Рублева, как правило, получаются непростыми для Тима. Австриец не так давно уступил российскому теннисисту на турнире в Вене, а летом дважды уступил ему в выставочных матчах. Кроме того, в прошлом году Рублев обыграл Тима на турнире в Гамбурге.

    Так что Тиму вряд ли удастся чем-то удивить Рублева, у которого обязательно будет шанс одержать дебютную победу на Итоговом турнире.

    Ставка - победа Рублева за 2.32. Тим уже решил минимальную задачу, поэтому вряд ли у него будет максимальный настрой на ближайший матч. Сейчас очень важно сохранить энергию на полуфинал. 0

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    Тим — Рублев. Прогноз (к. 2.32) и ставки на Итоговый турнир ATP 19 ноября 2020 года. Прогноз на Тим — Рублев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.32
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