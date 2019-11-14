Тим — Берреттини. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Итогового турнира АТР 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, австриец Доминик Тим встретится с итальянцем Маттео Берреттини в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на Тим — Берреттини.

Доминик Тим

Тим стал чемпионом в Вене, где в финале победил Диего Шварцмана — 3:6, 6:4, 6:3.

Тем не менее, развить этот успех не удалось. На Мастерсе в Париже австриец был явно уставшим и во втором круге без шансов уступил Григору Димитрову — 3:6, 2:6.

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Многие ждали неудачи в стартовом туре Лондона против самого Роджера Федерера, но австриец отдохнул и сумел выстрелить, оформив победу в двух сетах — 7:5, 7:5. За матч австриец трижды взял подачу швейцарца и лишь однажды проиграл свою.

Следом была встреча с Новаком Джоковичем и победа в упорной борьбе — 6:7, 6:3, 7:6. Австриец мощно и точно пробивал, классно действовал в защите и верил в свою победу над суперзвездой.

Маттео Берреттини

Итальянец последним отобрался в Лондон и изначально считался одним из аутсайдеров. Маттео провел хороший год, но в концовке сдал.

Особенно спад был заметен в последней игре перед Итоговым против Тсонги — 3:6, 4:6. Стоит отметить, что Берреттини вообще пока не притерся к элите и не умеет играть с топ-теннисистами. Он успел по ходу сезона проиграть Федереру, Звереву, Надалю и Тиму без особой борьбы.

Это подтвердил и старт в Лондоне — Маттео был разгромлен сербом Новаком Джоковичем — 2:6, 1:6. 23-летний теннисист явно устал и пока не может найти свою игру и выйти на пик.

Во втором туре Берреттини встречался с Роджером Федерером и вновь выглядел блекло — 6:7, 3:6. Подача не выручала, а на задней линии итальянец выглядел слабенько. В первом сете удалось добраться до тай-брейка, но во втором Маттео откровенно развалился и потерял шансы на выход из группы.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Тиму — 1.40 против 2.95.

Оба теннисиста уже не имеют турнирной мотивации — один вышел из группы, а второй потерял шансы это сделать. Тем не менее, в настоящий момент класс австрийца просто значительно выше, поэтому предлагаем поставить на победу Тима с форой -3 гейма за 1.94. 0