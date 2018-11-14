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    Сможет ли Зверев взять реванш у Джоковича?

    Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Новак Джокович 
    Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев
    Новак Джокович
    В среду, 14 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев.
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    Новак Джокович

    Серб является первой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

    Новак долгое время испытывал трудности и «выпал» из элиты мужского тенниса, но в этом году состоялся долгожданный прорыв. Первым «звоночком» стал титул на Уимблдоне, после чего он вновь оказался в топ-10 элиты. Дальше — больше. В итоге к парижскому Мастерсу Джокович подошел уже с победами на US Open, турнире в Цинциннати и Мастерсе в Шанхае.

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    Серб абсолютно заслуженно находится на вершине рейтинга АТР, ему удалось вернуть свою былую форму, а по итогам голосования Джокович был признан лучшим игроком сезона по версии АТР. Да, «Возвращение года» — тоже у Новака.

    Свой статус Новак начал подтверждать и в Лондоне, когда на старте турнира легко разобрался с Джоном Изнером. Серб со своей безошибочной игрой на задней линии убрал с пути американца всего за 1 час 14 минут. Борьбы не вышло.

    Александр Зверев

    Немец является пятой ракеткой мира, а в Лондоне он получил третий номер посева.

    В нынешнем сезоне Зверев выиграл домашний турнир в Мюнхене, а следом покорил Мадрид. Также в активе Александра титул в Вашингтоне и еще несколько финалов.

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    В целом сезон можно назвать успешным для 21-летнего теннисиста. Последним перед Итоговым для Зверева стал турнир в Париже, где на стадии 1/4 финала он уступил будущему чемпиону Карену Хачанову — 1:6, 2:6. Шансов, откровенно говоря, у немца не было, но стоит учитывать фантастическую форму и настрой россиянина в той игре.

    Cвой путь Лондоне Александр начал со сложного матча и победы над Марином Чиличем. Успех в противостоянии с хорватом может сыграть ключевую роль для выхода из группы.

    Прогноз

    Теннисисты встречались между собой дважды и обменялись победами. Последний поединок состоялся в нынешнем сезоне на турнире в Шанхае, где Новак порвал оппонента — 6:2, 6:1.

    Сейчас Джокович находится в блестящей форме, а нынешнего уровня Зверева против такого серба будет мало. Кроме того, Александр уже держит в голове одну победу и понимает, что все решится во встрече с Джоном Изнером в третьем туре. Ставим на победу Джоковича в двух сетах за 1,61. 0

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    Прогноз на Новак Джокович — Александр Зверев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61. В среду, 14 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Начало матча — в 17:00 мск.
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