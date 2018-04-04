ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эррани преодолеет румынский барьер в Чарльстоне

    Сара Эррани — Михаэла Бузарнеску. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 апреля

    WTA Сара Эррани
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Сара Эррани
    Сара Эррани
    sportface.it
    В среду, 4 апреля, во втором круге турнира категории WTA Premier в Чарльстоне (США) встретятся итальянка Сара Эррани и румынка Михаэла Бузарнеску. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на Сара Эррани — Михаэла Бузарнеску.

    Сара Эррани

    Итальянка отбывала дисквалификацию за употребление допинга, после чего в октябре прошлого года вернулась в Тур и начала возвращение в элиту. В настоящий момент Сара является 95-й ракеткой мира, а грунтовая часть сезона — еще одна возможность ускорить процесс.

    В конце февраля Сара Эррани завоевала титул на 125-тысячнике в Индиан-Уэллсе, после чего ее ждал старт на турнире категории Premier в Майами, где случился провал в виде поражения от чешки Терезы Мартинцовой (4:6, 7:5, 6:7) еще в квалификации.

    На грунте итальянка всегда умела показать свою лучшую игру, поэтому пришло время все исправлять. В первом круге Эррани начала доказывать свое мастерство на глине, не испытав трудностей против канадки Эжени Бушар — 6:4, 6:4.

    Михаэла Бузарнеску

    Можно обратить внимание на успехи румынки в прошлом сезоне, когда на грунте ей удалось выиграть четыре финала. При этом стоит отметить, что делала она это на уровне ITF, который ощутимо уступает WTA по мастерству соперниц.

    Прошлогодние достижения позволили Бузарнеску стать 39-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне Михаэла продолжает активно чередовать турниры ITF и WTA, а ее лучшим результатом стал январский финал в Хобарте, где румынка уступила второму номеру посева Элисе Мертенс (1:6, 6:4, 3:6).

    Ближайшие события

    Тем не менее, в последнее время в игре Михаэлы Бузарнеску наметился серьезный спад. Провальными стали поездки в Индиан-Уэллс и Майами: в первом случае 29-летняя теннисистка с ходу уступила американке Дженнифер Брэди (6:3, 4:6, 2:6), а во втором оказалась слабее бельгийки Кирстен Флипкенс (2:6, 3:6).

    В первом круге Чарльстоне Бузарнеску взяла первый сет против Веры Лапко из Беларуси (6:4), которая в итоге снялась с матча. Таким образом, за последние недели у румынки имеется катастрофическая нехватка игровой практики.

    Прогноз

    1,85Победа Эррани с форой -3 гейма

    Теннисистки сыграют между собой впервые. Румынка явно растеряла свою форму в последнее время, а в обратном случае у нее могло бы быть даже преимущество против итальянки на грунте. Сейчас это не та Бузарнеску, которая взяла четыре грунтовых титула в прошлом году.

    Мы ожидаем, что Эррани одержит дежурную победу, поэтому предлагаем поставить на успех итальянки с форой -3 гейма за 1,85.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативный футбол на «Энфилде»
  • 4,57
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов