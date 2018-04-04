Сара Эррани — Михаэла Бузарнеску. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 апреля

Сара Эррани

Итальянка отбывала дисквалификацию за употребление допинга, после чего в октябре прошлого года вернулась в Тур и начала возвращение в элиту. В настоящий момент Сара является 95-й ракеткой мира, а грунтовая часть сезона — еще одна возможность ускорить процесс.

В конце февраля Сара Эррани завоевала титул на 125-тысячнике в Индиан-Уэллсе, после чего ее ждал старт на турнире категории Premier в Майами, где случился провал в виде поражения от чешки Терезы Мартинцовой (4:6, 7:5, 6:7) еще в квалификации.

На грунте итальянка всегда умела показать свою лучшую игру, поэтому пришло время все исправлять. В первом круге Эррани начала доказывать свое мастерство на глине, не испытав трудностей против канадки Эжени Бушар — 6:4, 6:4.

Михаэла Бузарнеску

Можно обратить внимание на успехи румынки в прошлом сезоне, когда на грунте ей удалось выиграть четыре финала. При этом стоит отметить, что делала она это на уровне ITF, который ощутимо уступает WTA по мастерству соперниц.

Прошлогодние достижения позволили Бузарнеску стать 39-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне Михаэла продолжает активно чередовать турниры ITF и WTA, а ее лучшим результатом стал январский финал в Хобарте, где румынка уступила второму номеру посева Элисе Мертенс (1:6, 6:4, 3:6).

Тем не менее, в последнее время в игре Михаэлы Бузарнеску наметился серьезный спад. Провальными стали поездки в Индиан-Уэллс и Майами: в первом случае 29-летняя теннисистка с ходу уступила американке Дженнифер Брэди (6:3, 4:6, 2:6), а во втором оказалась слабее бельгийки Кирстен Флипкенс (2:6, 3:6).

В первом круге Чарльстоне Бузарнеску взяла первый сет против Веры Лапко из Беларуси (6:4), которая в итоге снялась с матча. Таким образом, за последние недели у румынки имеется катастрофическая нехватка игровой практики.

Прогноз

1,85Победа Эррани с форой -3 гейма

Теннисистки сыграют между собой впервые. Румынка явно растеряла свою форму в последнее время, а в обратном случае у нее могло бы быть даже преимущество против итальянки на грунте. Сейчас это не та Бузарнеску, которая взяла четыре грунтовых титула в прошлом году.

Мы ожидаем, что Эррани одержит дежурную победу, поэтому предлагаем поставить на успех итальянки с форой -3 гейма за 1,85.

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