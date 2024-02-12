В ночь с 11 на 12 февраля пройдет Супербоул-2024 в котором встретятся «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Игра на стадионе Allegiant в Лас-Вегасеначнется в 02:30 мск. «Канзас-Сити Чифс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Канзас-Сити Чифс»

Турнирное положение: Для победителя Американской футбольной конференции (АФК) это шестой Супербоул в истории и четвертый за 5 лет.«Чифс» трижды выигрывали Ломбарди Трофи — первый раз в 1970-м году, а два других — совсем недавно, в 2020 и 2023 года. Они собираются стать первой командой за 19 лет, которая сумела защитить чемпионство — подобное удавалось только восьми командам.

Последние матчи: В финале конференции «Канзас-Сити Чифс» одержали победу над «Балтимором» — 17:10 (7:7, 10:0, 0:0, 0:3). Встреча была непростой — пять владений «Чифс» во второй половине закончились пантом, им даже пришлось вставать на колено, что сжечь остатки времени. Тем не менее, защита «Канзаса», занявшая 2-е место по набранным очкам в регулярном сезоне, выступила отлично, не дав проявить себя Ламару Джексону, а в атаке блистал звездный квотербек Патрик Махоумс и тайт-энд Трэвис Келси, поймавший 11 передач, заработав 116 ярдов и тачдаун.

Не сыграют: К уже находившимся в списке травмированных защитникам Нази Джонсону и Брайану Куку, а также тайт-энду Джоди Фортсону в январе и феврале присоединились лайнбэкер Кэм Джонс, защитник Деррик Нади, нападающий Принц Тега Ваного и раннинбек Джерик Маккиннон. Под вопросом участие защитника Джо Тьюни, ресивера Раши Райса и раннинбека Клайда Эдвардс-Хилейра.

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Состояние команды: «Чифс» сумели продемонстрировать чемпионский характер в матчах плей-офф, одержав две выездные победы. В ключевой момент ярко выступил Патрик Махоумс, который в целом провел не блестящий сезон. Но в плей-офф на его счету 67,9% точных передач, 718 ярдов, четыре тачдауна и 0 перехватов. Махоумс идет за третьим чемпионским перстнем, а для Энди Рида и Келси этот трофей может стать последним в карьере.

«Сан-Франциско Форти Найнерс»

Турнирное положение: Победитель Национальной футбольной конференции (НФК) все еще остается одной из самых титулованных команд НФЛ — пять трофеев в семи финалах. Правда все они в далеком прошлом — четыре победы в 80-х, а последний раз трофей имени Ломбарди «Форти Найнерс» завоевывали еще в 1994-м. После этого было семь финалов конференций и два выхода в Супербоул, но трофей продолжал ускользать.

Последние матчи: В финале конференции «Сан-Франциско Форти Найнерс» одержал победу над «Детройт Лайонс» — 34:31 (0:14, 7:10, 17:0, 10:7). «Найнерс» капитально провалили первую половину встречи, но каким-то чудом футболисты «Детройта» не сумели сохранить преимущество в 17 очков к перерыву и пропустили во второй половине 27 безответных очков. Впрочем, имя у этого чуда есть — защита «Найнерс», которая резко прибавила. Первые четыре владения «Детройта» завершились двумя переходами мяча, потерянным фамблом и пантом. За это время «Сан-Франциско» вырвался вперёд на 10 очков.

Не сыграют: К давно находившемся в резерве для травмированных тайт-энду Камерону Лату, защитникам Дрейку Джексону и Таланоа Хьюфанга, а также нападающему Нику Закелю в январе и феврале добавились тайт-энд Росс Дуэлли, ресивер Дэнни Грэй, ди-энд Клелин Феррелл и защитник Калия Дэвис. Под вопросом участие защитников Арика Армстеда и Эмбри Томас, лайнбэкера Орена Бёркса и тайт-энда Джорджа Киттла.

Состояние команды: «Сан-Франциско» куда увереннее соперника провел регулярный сезон, с первой недели наращивая свое доминирование — 12 побед с разницей очков +193. А вот в плей-офф пришлось сложнее — победить «Пэкерс», а затем «Лайонс» было непросто. В обоих матчах блистал раннибэк Кристиан Маккэффри, который проводит сильный сезон. Квотербек Брок Парди хоть и уступает своему оппоненту, но тоже солидно выглядел в плей-офф (один перехват в двух матчах), в первую очередь потому что у него было четыре отличных цели в атаке.

Статистика

Команды встречались в рамках Супербоула 4 года назад: «Канзас-Сити» победил со счетом 31-20

Кикер-новичок «Сан-Франциско» Джейк Муди смазал четыре удара (3 из 6 филд-голов и 1 дополнительное очко) в последних трех играх, при этом он смазал лишь трижды в первых 16 играх сезона

В этом сезоне статистика «Чифс» 9-3, когда на матчах присутствует Тейлор Свифт. Трэвис Келси в среднем набирает 78,8 ярда за игру в присутствии Свифт

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Франциско Форти Найнерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80, а победа «Канзас-Сити Чифс» оценена в 2.06.

Тотал по набранным очкам сейчас установлен на отметке в 49.5 балла. На ТМ 49,5 ставки принимаются с коэффициентом 1.73, на ТБ 49,5 дают коэффициент 2.06

Прогноз: «Найнерс» — фаворит букмекеров из-за более уверенного выступления в регулярном сезоне, но плей-офф, а тем более «Супербоул» совсем другой тип матчей. Все сведётся к тому, чтобы сократить количество ошибок под давлением, а у «Чифс» лучше тренер, квотербэк и защита. Этого должно быть достаточно для победы. Кроме того, нельзя недооценивать победный опыт «Канзаса» в очном противостоянии.

Ставка: «Канзас-Сити Чифс» победит с форой -2.50 — за 2.15

Прогноз: Квотербек «Чифс» Патрик Махоумс — едва ли не лучший в лиге по избеганию «сэков» (то есть не дает защитникам захватить себя с мячом в руках) . Вряд ли Супербоул ухудшит его статистику.

Ставка: На Махоумсе будет меньше 2.5 сэков — за 1.77

Прогноз: Самый ценный игрок Супербоула — очень важная индивидуальная награда. Как правило MVP решающего матча всегда становятся квотербеки участвующих команд. И хотя Патрик Махоумс провел не самый блестящий сезон за «Чифс» в «регулярке», но достойно показал себя в плей-офф. Квотербек «Сан-Франциско» Брок Парди тоже провел сильный сезон, но он уступает Махоумсу, которого все чаще сравнивают с Томом Брэди.

Ставка: Самым ценным игроком Супербоула станет Патрик Махоумс — за 2.10.