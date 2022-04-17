В ночь с 16 на 17 апреля состоится в рамках турнира UFCVegas 51 между Линой Лансберг и Пэнни Кианзад. Ориентировочно начало боя в 02:30 по МСК. Лансберг — Кианзад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лина Лансберг

Шведской спортсменке на данный момент уже 40 лет, однако она свою она не планирует завершать. Последний свой бой Лина проводила 2 года назад и проиграла Саре Макман.

До этого Лансберг шла на серии из двух побед. Тем не менее, Лина до сих 11-ю строчку в легчайшем женском дивизионе.

Несмотря на солидный возраст, шведская спортсменка уверенно держится на протяжении всех трех раундов.

В последний раз проигрывала нокаутом в 2016 году. В случае успеха, Лина Лансберг закроет предыдущее поражение и имеет все шансы в следующем поединке получить соперника из десятки сильнейших.

Пэнни Кианзад

Кианзад шла на серии из четырех побед к ряду и была готова принять соперницу из топ-5, претендующую на чемпионский пояс. Свой шанс Пэнни получила и последний бой проводила против ракель Пенингтон.

Однако Кианзад проиграла единоглассным решением судей. Пэнни не является ярковыраженным нокаутером. Она грамотно действует на дистанции и идет во взаимовыгодные размены.

В своей карьере из 15 побед только две были нокаутом. Пэнни Кианзад младше своей соперницы на 10 лет. Вероятнее всего, она будет с первых секунд действовать с позиции силы и попытается выиграть бой досрочно.

Яркая победа позволить ей забраться в топ-10. С данной точки зрения мотивации больше именно у Кианзад, так как она еще не потеряла надежд на титульный бой в своей карьере.

Прогноз и ставка

В данном бою очевидным фаворитом является Пэнни Кианзад. Букмекеры предлагают поставить на ее победу с коэффициентом 1.23. В выигрыш Лансберг мало, кто верит. На ее победу предлагают коэффициент 4.23.

По мнению экспертов, Лансберг может рассчитывать только на одно точное попадание, потому как соперница превосходит ее во всех аспектах.

Для уверенности Кианзад наверняка захочет нокаутировать оппонента. Если учесть, что Лансберг уже 40 лет, то бой все же может продлиться не все три пятиминутки. В связи с этим, можно поставить на тотал раундов меньше 2.5 за 4.30.