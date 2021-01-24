ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома «Реал»Примера. «Алавес» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 01:02
    • ПСЖ разгромил «Монпелье»
  • 00:32
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла менхенгладбахской
  • 22:52
    • Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 15:06
    • Главный тренер «Реала» заразился коронавирусом
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
    Все новости спорта

    Побег из плена

    Порье — Макгрегор. Прогноз и ставка (к. 3.55) на бой UFC 24 января 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Порье — Макгрегор
    Конор Макгрегор
    В ночь на 24 января около 8 часов мск. состоится главный бой на турнире UFC 257 между американец Дастином Порье и легендарным ирландцем Конором Макгрегором. Порье — Макгрегор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дастин Порье

    Американец Дастин Порье проиграл Макгрегору 6 лет назад. Это немало, а в спорте — целая эпоха.

    В этот раз Порье (некоторые еще пишут Пуарье) будет противостоять сложившаяся поп-звезда, для которой совсем не факт, что спорт, жажда победы — на первом месте.

    Интересно, что Порье выглядит моложе своего соперника, но на деле разница менее года.

    Дастин Порье

    Представляется, что Порье должен был стать выносливее и смелее, чем во время первого боя. Чего, скорее всего, не скажешь о Макгрегоре, который прокачал разве что бокс (что, конечно, тоже не ерунда).

    На взвешивании вес Макгрегора составил 70,3 кг, Порье — 70,7 кг.

    Конор Макгрегор

    32-летний ирландец уже давно вне всех шаблонов и представлений. «Печально известный» — человек-шоу сам по себе, независимо от своей формы, веса и прочее.

    Конор Макгрегор

    На данный момент на счету Конора Макгрегора 26 боев, 22 победы и 4 поражения.

    Конор изрядно набрал в мышечной массе и сейчас лишь отделено похож на себя прежнего, особенно времен первого боя с Порье. Кроме того, добавился опыт.

    Дастин Порье — Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Скорее всего, мы увидим привычную для Макгрегора последних лет картину: яркий, агрессивный, обрушивающий шторм и бурю на своего соперника любыми доступными способами.

    Как и должно быть, когда в октагоне — Конор.

    Прогноз и ставка

    Если посмотреть на букмекеров, они полностью в плену бренда Макгрегора — 1.35 на него, на американца — 3.55.

    Но. Дастин в отличной форме. Возможно, лучшей за всю свою спортивную карьеру. Поражение для Конора не будет значить ровным счетом ничего — его бренд не станет дешевле, а, возможно и дороже — в ожидании реванша.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Для Порье поражение весит куда больше. А вот победа над звездным ирландцем серьезно прибавит к его репутации.

    Ставим на победу Порье в бою против Макрегора.

    И долгий простой Макрегора, и большая жажда Порье, и его отличная форма. Все это немного, но дает перевес в пользу Порье. Прогнозируем его победу.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    Порье — Макгрегор 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.55.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры