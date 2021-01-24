В ночь на 24 января около 8 часов мск. состоится главный бой на турнире UFC 257 между американец Дастином Порье и легендарным ирландцем Конором Макгрегором. Порье — Макгрегор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дастин Порье

Американец Дастин Порье проиграл Макгрегору 6 лет назад. Это немало, а в спорте — целая эпоха.

В этот раз Порье (некоторые еще пишут Пуарье) будет противостоять сложившаяся поп-звезда, для которой совсем не факт, что спорт, жажда победы — на первом месте.

Интересно, что Порье выглядит моложе своего соперника, но на деле разница менее года.

Дастин Порье

Представляется, что Порье должен был стать выносливее и смелее, чем во время первого боя. Чего, скорее всего, не скажешь о Макгрегоре, который прокачал разве что бокс (что, конечно, тоже не ерунда).

На взвешивании вес Макгрегора составил 70,3 кг, Порье — 70,7 кг.

Конор Макгрегор

32-летний ирландец уже давно вне всех шаблонов и представлений. «Печально известный» — человек-шоу сам по себе, независимо от своей формы, веса и прочее.

Конор Макгрегор

На данный момент на счету Конора Макгрегора 26 боев, 22 победы и 4 поражения.

Конор изрядно набрал в мышечной массе и сейчас лишь отделено похож на себя прежнего, особенно времен первого боя с Порье. Кроме того, добавился опыт.

Дастин Порье — Конор Макгрегор globallookpress.com

Скорее всего, мы увидим привычную для Макгрегора последних лет картину: яркий, агрессивный, обрушивающий шторм и бурю на своего соперника любыми доступными способами.

Как и должно быть, когда в октагоне — Конор.

Прогноз и ставка

Если посмотреть на букмекеров, они полностью в плену бренда Макгрегора — 1.35 на него, на американца — 3.55.

Но. Дастин в отличной форме. Возможно, лучшей за всю свою спортивную карьеру. Поражение для Конора не будет значить ровным счетом ничего — его бренд не станет дешевле, а, возможно и дороже — в ожидании реванша.

Для Порье поражение весит куда больше. А вот победа над звездным ирландцем серьезно прибавит к его репутации.

Ставим на победу Порье в бою против Макрегора.

И долгий простой Макрегора, и большая жажда Порье, и его отличная форма. Все это немного, но дает перевес в пользу Порье. Прогнозируем его победу.