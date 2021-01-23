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    Где и в какой конторе ставить на бой Порье — Макгрегор?

    Ставки и коэффициенты букмекеров на бой UFC 257 Порье — Макгрегор 24 января 2021 года

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    Дастин Порье — Конор Макгрегор
    Дастин Порье — Конор Макгрегор
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    Около 8 утра 24 января состоится долгожданный бой на турнире UFC между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
    Бой привлекает всеобщее внимание. Прежде всего благодаря Конору Макрегору, который давно стал синонимом боев и шоу.

    Многие букмекерские конторы предлагают разнообразные акции к бою, потому рассмотрим, где и в какой конторе сделать ставку на бой Порье — Макгрегор выгоднее всего.

  • Коэффициенты
  • Все коэффициенты приводятся на момент написания заметки — около 02:00 23 января

    • Победа Макгрегора

    Букмекеры уверены в победе Макгрегора. Причем все практически единодушны в оценке шансов ирландца.

    Самый высокий коэффициент можно найти в «1хСтавке» — 1.36. А вот «Леон», «Фонбет», «Олимп» и «ПариМатч» предлагают сделать ставку на Макгрегора за 1.33.

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    Победа Порье

    Если вы считаете, что победит американец, то тут уже есть что изучить: вероятность его победы оценена довольно разнообразно.

    Так, «Леон» предлагает сделать ставку ан победу Порье за 3.55, «Фонбет» за 3.52, «Олимп» за более скромные 3.44, «ПариМатч» — 3.66.

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    • Самый выгодный кэф на такой исход снова у «1хСтавки» — 3.70.

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    Тотал раундов

    Бой Порье — Макгрегор максимум будет состоять из пяти раундов. Что бой продлится так долго — мало кто верит, потому за основу конторы взяли тотал больше/меньше 2,5 раундов.

    «Леон» на ТБ 2,5 предлагает кожффициент 2.48, ТМ 2,5 — 1.54.

    Порье — Макгрегор. Прогноз и ставка на бой

    В «Фонбете» на тотал больше 2,5. ставку примут за 2.13, а меньше — 1.47.

    «1хСтавка» выкатила 2.30 за ТБ и 1.62 за ТМ, а «ПариМатч» — 2.55 и 1.51 соотвественно.

    Наконец, в «Олимпе» ТБ 2,5 — за 2.40, а за ТМ 2,5 — 1.54.

    Таким образом, ставка на тоталы выгоднее всего в «Олимпе» и «ПариМатче».

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