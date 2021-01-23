Где и в какой конторе ставить на бой Порье — Макгрегор?

Многие букмекерские конторы предлагают разнообразные акции к бою, потому рассмотрим, где и в какой конторе сделать ставку на бой Порье — Макгрегор выгоднее всего.
Победа Макгрегора
Букмекеры уверены в победе Макгрегора. Причем все практически единодушны в оценке шансов ирландца.
Самый высокий коэффициент можно найти в «1хСтавке» — 1.36. А вот «Леон», «Фонбет», «Олимп» и «ПариМатч» предлагают сделать ставку на Макгрегора за 1.33.
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Победа Порье
Если вы считаете, что победит американец, то тут уже есть что изучить: вероятность его победы оценена довольно разнообразно.
Так, «Леон» предлагает сделать ставку ан победу Порье за 3.55, «Фонбет» за 3.52, «Олимп» за более скромные 3.44, «ПариМатч» — 3.66.
Самый выгодный кэф на такой исход снова у «1хСтавки» — 3.70.
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Тотал раундов
Бой Порье — Макгрегор максимум будет состоять из пяти раундов. Что бой продлится так долго — мало кто верит, потому за основу конторы взяли
«Леон» на ТБ 2,5 предлагает кожффициент 2.48, ТМ 2,5 — 1.54.
Порье — Макгрегор. Прогноз и ставка на бой
В «Фонбете» на тотал больше 2,5. ставку примут за 2.13, а меньше — 1.47.
«1хСтавка» выкатила 2.30 за ТБ и 1.62 за ТМ, а «ПариМатч» — 2.55 и 1.51 соотвественно.
Наконец, в «Олимпе» ТБ 2,5 — за 2.40, а за ТМ 2,5 — 1.54.
Таким образом, ставка на тоталы выгоднее всего в «Олимпе» и «ПариМатче».
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