Где и в какой конторе ставить на бой Порье — Макгрегор?

Около 8 утра 24 января состоится долгожданный бой на турнире UFC между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

Бой привлекает всеобщее внимание. Прежде всего благодаря Конору Макрегору, который давно стал синонимом боев и шоу.

Многие букмекерские конторы предлагают разнообразные акции к бою, потому рассмотрим, где и в какой конторе сделать ставку на бой Порье — Макгрегор выгоднее всего.

Коэффициенты Все коэффициенты приводятся на момент написания заметки — около 02:00 23 января

Победа Макгрегора

Букмекеры уверены в победе Макгрегора. Причем все практически единодушны в оценке шансов ирландца.

Самый высокий коэффициент можно найти в «1хСтавке» — 1.36. А вот «Леон», «Фонбет», «Олимп» и «ПариМатч» предлагают сделать ставку на Макгрегора за 1.33.

Всем новым игрокам «1хСтавка» предлагает бонус на первый депозит до 8000 рублей по промокоду LIVESPORT

Победа Порье

Если вы считаете, что победит американец, то тут уже есть что изучить: вероятность его победы оценена довольно разнообразно.

Так, «Леон» предлагает сделать ставку ан победу Порье за 3.55, «Фонбет» за 3.52, «Олимп» за более скромные 3.44, «ПариМатч» — 3.66.

Самый выгодный кэф на такой исход снова у «1хСтавки» — 3.70.

Всем новым игрокам «1хСтавка» предлагает бонус на первый депозит до 8000 рублей по промокоду LIVESPORT

Тотал раундов

Бой Порье — Макгрегор максимум будет состоять из пяти раундов. Что бой продлится так долго — мало кто верит, потому за основу конторы взяли тотал больше/меньше 2,5 раундов .

«Леон» на ТБ 2,5 предлагает кожффициент 2.48, ТМ 2,5 — 1.54.

Порье — Макгрегор. Прогноз и ставка на бой

В «Фонбете» на тотал больше 2,5. ставку примут за 2.13, а меньше — 1.47.

«1хСтавка» выкатила 2.30 за ТБ и 1.62 за ТМ, а «ПариМатч» — 2.55 и 1.51 соотвественно.

Наконец, в «Олимпе» ТБ 2,5 — за 2.40, а за ТМ 2,5 — 1.54.

Таким образом, ставка на тоталы выгоднее всего в «Олимпе» и «ПариМатче».