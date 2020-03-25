Team Liquid — Nigma. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Dota 2 25 марта 2020 года

В матче турнира WeSave! Charity Play 25 марта встретятся Team Liquid и Nigma. Команду начнут игру в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Team Liquid — Nigma.

Team Liquid

Команда выиграла первую встречу на турнире. Она «всухую» обыграла OG (2:0), благодаря чему прервала свою 2-матчевую серию поражений.

13 марта Team Liquid завершили выступления в The Summit, где они потерпели два поражения на этапе полуфинала от Fnatic (2:0) и OG Seed (2:0).

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Помимо двух поражений была ничья с Thunder Predator (1:1). Так что в последних 4 играх у команды была только одна победа, что не совсем хорошо перед встречей с таким грозным соперником.

Nigma

Коллектив побеждает всех на своем пути. Nigma одержали 5 побед подряд, прчием три из них «всухую».

23 февраля Nigma выиграли турнир WePlay! Tug of War: Mad Moon, обыграв в финале Team Secret со счетом 2:3. Этот же соперник попался команде 23 марта в WeSave! Charity Play. Они разобрались с ним снова и выиграли 0:2.

В последних пяти играх Nigma часто брали первую карту, так что этот факт стоит взять на заметку.

Прогноз

Nigma явно сильнее. Они очень часто побеждают и на данный момент находятся в отличной форме.

Букмекеры дают 2.75 на первых и 1.42 на вторых. В сухую победу фаворитов вериться с трудом. Все-таки серия bo5 предусматривает битву до трех побед.

А вот то, что Nigma выиграет первую карту, поверить легко. Они это часто делали в прошлых встречах. Коэффициент — 1.55. 0