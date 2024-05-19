«Монца» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монца» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Монца» занимает 12-е место с 5 очками в таблице Серии А и разницей мячей 39-48.

Команда находится в середине таблицы и уже не имеет турнирной мотивации, ведь ей как не светит попасть в еврокубки, так и не грозит вылететь.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив на чужом поле уступил сильной в текущей кампании «Фиорентине» (1:2).

Эта неудача прервала ничейную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Пабло Мари, Карбони, Чуррия, Мачин, Беттелла — травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не выиграла при четырех поражениях и трех ничьих.

Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив явно осознал то, что он застрял в середине таблицы, поэтому попросту доигрывает сезон.

Милан Джурич — самый результативный игрок команды в Серии А с девятью голами.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 17-е место с 32 очками и разницей мячей 43-68.

Команда находится вне зоны вылета и опережает «трясину», ведущую в Серию B, лишь по дополнительным показателям, поэтому сильно рискует понизиться в классе.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Джаллоблу» были разгромлены новоявленным чемпионом «Интером» (0:5).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию «россоблу» в шесть поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Романьоли, Турати, Калай, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» по разу выиграл и проиграл при пяти ничьих.

Такая форма говорит о том, что коллектив старается играть максимально осторожно, чтобы в первую очередь не пропустить, но такая тактика может сыграть с ними злую шутку на финише сезона.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 11 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчах «Монцы» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Монцы» забивали обе команды

пять из семи последних матчей «Фрозиноне» завершились вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Кальяри» — в 2.95.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них было забито больше 2,5 голов.

В четырех последних матчах «Фрозиноне» хотя бы одна команда не забивала при тотал больше 2,5 голов в трех из пяти последних поединков, и класс соперника, которые играет дома, может стать здесь решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет зафиксирована мировая, ведь в трех из пяти матчей хозяев, а также в пяти из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: ничья за 3.55