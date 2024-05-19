ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак» Хоакин БаклиЗатмит Эдвардса и станет чемпионом. Хоакин Бакли новая звезда полусреднего дивизиона UFC
    Все новости спорта

    Опустится ли «Фрозиноне» в зону вылета?

    «Монца» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Фрозиноне Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Фрозиноне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Джурич
    «Монца» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 16:00 по мск. «Монца» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2024 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 16:00 Фрозиноне

    Фрозиноне

  • Италия. Серия А
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Монца» занимает 12-е место с 5 очками в таблице Серии А и разницей мячей 39-48.

    Команда находится в середине таблицы и уже не имеет турнирной мотивации, ведь ей как не светит попасть в еврокубки, так и не грозит вылететь.

    Монца — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.602.35Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив на чужом поле уступил сильной в текущей кампании «Фиорентине» (1:2).

    Эта неудача прервала ничейную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Пабло Мари, Карбони, Чуррия, Мачин, Беттелла — травмы. Дисквалифицирован — Гомес.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Монца» ни разу не выиграла при четырех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив явно осознал то, что он застрял в середине таблицы, поэтому попросту доигрывает сезон.

    Милан Джурич — самый результативный игрок команды в Серии А с девятью голами.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 17-е место с 32 очками и разницей мячей 43-68.

    Команда находится вне зоны вылета и опережает «трясину», ведущую в Серию B, лишь по дополнительным показателям, поэтому сильно рискует понизиться в классе.

  • Созданы друг для друга
  • Пять идеальных связок игрок/тренер, которые мы так и не увидели
  • 14/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Джаллоблу» были разгромлены новоявленным чемпионом «Интером» (0:5).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию «россоблу» в шесть поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Романьоли, Турати, Калай, Ойоно, Калай — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» по разу выиграл и проиграл при пяти ничьих.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Такая форма говорит о том, что коллектив старается играть максимально осторожно, чтобы в первую очередь не пропустить, но такая тактика может сыграть с ними злую шутку на финише сезона.

    Матиас Суле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчах «Монцы» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Монцы» забивали обе команды

    • пять из семи последних матчей «Фрозиноне» завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Кальяри» — в 2.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них было забито больше 2,5 голов.

    В четырех последних матчах «Фрозиноне» хотя бы одна команда не забивала при тотал больше 2,5 голов в трех из пяти последних поединков, и класс соперника, которые играет дома, может стать здесь решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет зафиксирована мировая, ведь в трех из пяти матчей хозяев, а также в пяти из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ничья за 3.55

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Унион — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вердер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монца» — «Фрозиноне». «Монца» на своем поле сыграет против «Фрозиноне» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 16:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.95.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры