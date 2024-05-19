В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Луаны Пинейро и Анджеллы Хилл в женском минимальном весе. Начало — 02:10 (мск). Хилл — Пинейро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анджелла Хилл

Турнирное положение: Анджелла Хилл далека от статуса претендента на титул даже несмотря на то, что занимает 12-ю позицию в рейтинге женского минимального дивизиона. В нынешней ситуации она служит трамплином для более молодых бойцов.

Последние бои: За 6 последних поединков в активе 39-летней Хилл паритет: она выиграла 3 поединка и также 3 боя проиграла. В предыдущем противостоянии ей удалось одолеть единогласным решением судей вне рейтингового бойца Денис Гомис.

Состояние бойца: Анджелла уже не выдерживает конкуренцию с более молодыми бойцами. Она побеждает только тех, кто вне топ-15. В силу возраста конкурировать с девушками только начинающими свой путь к поясу Хилл проблематично.

Луана Пинейро

Турнирное положение: Луана располагается на девятой строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. При этом в промоушене она провела только 4 поединка.

Последние бои: Луана является потенциальным кандидатом на попадание в топ-5. В UFC у нее 3 победы и одно поражение. В предыдущем поединке бразильянка уступила нокаутом в третьем раунде Аманде Рибас. Это осложнило ее продвижение вверх по карьерной лестнице и оставило на нынешней девятой позиции.

Состояние бойца: Бразильянка ранее зарекомендовала себя, как универсального бойца. Она неплохо защищается от тейкдаунов и обладает внушительной ударной мощью.

Главная проблема Пинейро — это отсутствие опыта.

Статистика для ставок

За 6 последних поединков в активе Хилл паритет: она выиграла 3 поединка и также 3 боя проиграла

В UFC у Пинейро 3 победы и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают небольшим фаворитом 39-летнюю Хилл. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На успех Пинейро предлагают поставить за 2.30.

Прогноз: Разница в возрасте в 9 лет сыграет на руку Пинейро. Она задавит своим прессингом Хилл в стойке, а в случае если начнет пропускать удары, переведет ее в партер и будет контролировать там вплоть до конца поединка. Так что выбор в пользу более молодой Пинейро здесь очевиден.

Ставка: Победа Луаны Пинейро за 2.30.