«Даллас»
Турнирное положение: По всему увиденному в этой серии уже можно констатировать факт, что «Даллас» точно смотрится не хуже «Оклахомы».
Последние матчи: Кидду удалось избавить команду от тотальной зависимости Дончича, и это дало свои плоды по ходу всей серии. Хоть в последнем матче он сделал трипл-дабл (31+10+11), но и партнеры по клубу не подвели.
Травмированные игроки: По-прежнему продолжают лечиться Проспер, Браун и Клебер, но и без них техасский клуб в плей-офф справляется вполне уверенно.
Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» сделает все возможное, чтобы не продлевать серию на седьмой матч.
«Оклахома»
Турнирное положение: По нынешней серии игра «Оклахомы» очень серьезно барахлит, и с каждым новым матчем уверенности в своих подопечных Дэйгнолт видит все меньше.
Последние матчи: Отсутствие кубкового опыта напрямую отражается на игре клуба в самые ответственные моменты. Крайний матч серии ещё раз это подтверждает, когда лидеры начали мазать штрафные броски на финише встречи.
Травмированные игроки: Хочется верить, что Сарр сможет вернуться к старту следующего сезона, но в этом плей-офф его иногда очень сильно не хватает.
Общий тонус клуба: В Далласе победить будет неимоверно сложно, но ресурсы у «Тандер» для этого есть.
Статистика для ставок
- «Даллас» за четыре последних матча проиграл лишь раз
- «Оклахома» выиграла четыре из пяти последних выездных поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.57, а на победу «Оклахомы» — 2.52.
Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке
- 2.20Индиана — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: В Техасе получится зрелищный баскетбол
Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.15.