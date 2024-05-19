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    «Даллас» завершит серию у себя дома?

    «Даллас» — «Оклахома». Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч плей-офф НБА, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Оклахома»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: По всему увиденному в этой серии уже можно констатировать факт, что «Даллас» точно смотрится не хуже «Оклахомы».

    Последние матчи: Кидду удалось избавить команду от тотальной зависимости Дончича, и это дало свои плоды по ходу всей серии. Хоть в последнем матче он сделал трипл-дабл (31+10+11), но и партнеры по клубу не подвели.

    Травмированные игроки: По-прежнему продолжают лечиться Проспер, Браун и Клебер, но и без них техасский клуб в плей-офф справляется вполне уверенно.

    Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» сделает все возможное, чтобы не продлевать серию на седьмой матч.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: По нынешней серии игра «Оклахомы» очень серьезно барахлит, и с каждым новым матчем уверенности в своих подопечных Дэйгнолт видит все меньше.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Отсутствие кубкового опыта напрямую отражается на игре клуба в самые ответственные моменты. Крайний матч серии ещё раз это подтверждает, когда лидеры начали мазать штрафные броски на финише встречи.

    Травмированные игроки: Хочется верить, что Сарр сможет вернуться к старту следующего сезона, но в этом плей-офф его иногда очень сильно не хватает.

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    Общий тонус клуба: В Далласе победить будет неимоверно сложно, но ресурсы у «Тандер» для этого есть.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за четыре последних матча проиграл лишь раз

    • «Оклахома» выиграла четыре из пяти последних выездных поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.57, а на победу «Оклахомы» — 2.52.

    Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке

    Альтернативный прогноз: В Техасе получится зрелищный баскетбол

    Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.15.

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    «Даллас» — «Оклахома». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Оклахома» с коэффициентом 1.79.
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