В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: По всему увиденному в этой серии уже можно констатировать факт, что «Даллас» точно смотрится не хуже «Оклахомы».

Последние матчи: Кидду удалось избавить команду от тотальной зависимости Дончича, и это дало свои плоды по ходу всей серии. Хоть в последнем матче он сделал трипл-дабл (31+10+11), но и партнеры по клубу не подвели.

Травмированные игроки: По-прежнему продолжают лечиться Проспер, Браун и Клебер, но и без них техасский клуб в плей-офф справляется вполне уверенно.

Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» сделает все возможное, чтобы не продлевать серию на седьмой матч.

«Оклахома»

Турнирное положение: По нынешней серии игра «Оклахомы» очень серьезно барахлит, и с каждым новым матчем уверенности в своих подопечных Дэйгнолт видит все меньше.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Отсутствие кубкового опыта напрямую отражается на игре клуба в самые ответственные моменты. Крайний матч серии ещё раз это подтверждает, когда лидеры начали мазать штрафные броски на финише встречи.

Травмированные игроки: Хочется верить, что Сарр сможет вернуться к старту следующего сезона, но в этом плей-офф его иногда очень сильно не хватает.

Общий тонус клуба: В Далласе победить будет неимоверно сложно, но ресурсы у «Тандер» для этого есть.

Статистика для ставок

«Даллас» за четыре последних матча проиграл лишь раз

«Оклахома» выиграла четыре из пяти последних выездных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.57, а на победу «Оклахомы» — 2.52.

Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке

Альтернативный прогноз: В Техасе получится зрелищный баскетбол

Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 213 с коэффициентом 2.15.