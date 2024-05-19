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    Эдсон Барбоза не пустит Лероя Мерфи в топ-15?

    Барбоза — Мерфи. Ставка (к. 2.25) и прогноз на ММА, UFC Vegas 92, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Барбоза — Мерфи
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    Эдсон Барбоза (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Эдсона Барбозы и Лерона Мерфи в полулегком весе. Начало — 04:10 (мск). Барбоза — Мерфи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эдсон Барбоза

    Турнирное положение: Барбоза заслуженный ветеран UFC, выступавший удачно как в легком, так и в полулегком дивизионах. На данный момент бразилец занимает 12-ю позицию в рейтинге весовой категории до 66 кг.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков у бразильского ветерана 3 победы и 2 поражения. В последней встрече он одолел крепкого Содика Юсуффа единогласным решением судей. Причем то была не трудовая победа, а одностороннее избиение на протяжении всех 15-ти минут.

    Состояние бойца: В данном случае речи о титульных амбициях нет. Однако у Барбозы невероятный опыт и прекрасная физическая форма для 38-ми лет. Этот боец не проседает по кардио даже в концовке встречи. Пройти его очень непросто.

    Лерон Мерфи

    Турнирное положение: Лерон Мерфи восходящая звезда полулегкого дивизиона. Англичанин только претендует на попадание в топ-15. Отметим, что в UFC он еще никому не проигрывал.

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    • Последние бои: В лиге Даны Уайта у британца 6 поединков. В дебютной встрече его бой против россиянина Зубайры Тухугова завершился вничью. Зато далее Мерфи выиграл 5 поединков кряду. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Джоша Кулибао.

    Состояние бойца: У Лерона отличная техника и скорость. Как и Барбоза, он никогда не проседает по кардио.

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    Однако нужно работать над ударной мощью. Ведь за последние 6 поединков у него только 2 досрочных победы.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков у бразильского ветерана Барбозы 3 победы и 2 поражения

    • За последние 6 поединков Мерфи досрочно завершились только 2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Более молодой Леон Мерфи в данном противостоянии идет фаворитом у букмекеров за 1.68. На победу на Барбозы можно поставить за 2.25.

    Прогноз: Леон Мерфи является неплохим ударником, но вот с ударной мощью у него проблемы. Барбоза хоть и старше, однако бьет гораздо жестче. Да и на земле 38-летний бразилец смотрится явно поинтереснее. Вполне вероятно, Эдсон не проиграет англичанину в стойке и разберет его в партере.

    Ставка: Победа Эдсона Барбозы за 2.28.

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    Барбоза — Мерфи. В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Эдсона Барбозы и Лерона Мерфи в полулегком весе. Начало — 04:10 (мск). / Ставка и прогноз на матч Барбоза — Мерфи с коэффициентом 2.28.
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