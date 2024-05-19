В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Эдсона Барбозы и Лерона Мерфи в полулегком весе. Начало — 04:10 (мск). Барбоза — Мерфи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эдсон Барбоза

Турнирное положение: Барбоза заслуженный ветеран UFC, выступавший удачно как в легком, так и в полулегком дивизионах. На данный момент бразилец занимает 12-ю позицию в рейтинге весовой категории до 66 кг.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у бразильского ветерана 3 победы и 2 поражения. В последней встрече он одолел крепкого Содика Юсуффа единогласным решением судей. Причем то была не трудовая победа, а одностороннее избиение на протяжении всех 15-ти минут.

Состояние бойца: В данном случае речи о титульных амбициях нет. Однако у Барбозы невероятный опыт и прекрасная физическая форма для 38-ми лет. Этот боец не проседает по кардио даже в концовке встречи. Пройти его очень непросто.

Лерон Мерфи

Турнирное положение: Лерон Мерфи восходящая звезда полулегкого дивизиона. Англичанин только претендует на попадание в топ-15. Отметим, что в UFC он еще никому не проигрывал.

Последние бои: В лиге Даны Уайта у британца 6 поединков. В дебютной встрече его бой против россиянина Зубайры Тухугова завершился вничью. Зато далее Мерфи выиграл 5 поединков кряду. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Джоша Кулибао.

Состояние бойца: У Лерона отличная техника и скорость. Как и Барбоза, он никогда не проседает по кардио.

Однако нужно работать над ударной мощью. Ведь за последние 6 поединков у него только 2 досрочных победы.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков у бразильского ветерана Барбозы 3 победы и 2 поражения

За последние 6 поединков Мерфи досрочно завершились только 2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Более молодой Леон Мерфи в данном противостоянии идет фаворитом у букмекеров за 1.68. На победу на Барбозы можно поставить за 2.25.

Прогноз: Леон Мерфи является неплохим ударником, но вот с ударной мощью у него проблемы. Барбоза хоть и старше, однако бьет гораздо жестче. Да и на земле 38-летний бразилец смотрится явно поинтереснее. Вполне вероятно, Эдсон не проиграет англичанину в стойке и разберет его в партере.

Ставка: Победа Эдсона Барбозы за 2.28.